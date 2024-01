Die Aufgaben umfassen wissenschaftliche Dienstleistungen im o. g. Projekt. Außerhalb der Dienstaufgaben besteht Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterbildung. Mitarbeit an der Erforschung frühmittelalterlicher Formulae, an der Bearbeitung der Quellen für die Textdatenbank und an der Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen im Rahmen des Projekts.

Das Forschungsvorhaben "Formulae-Litterae-Chartae" ist ein Projekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg im Rahmen des Akademienprogramms , das in Kooperation mit der Universität unter Leitung von Prof. Dr. Philippe Depreux geführt wird (Beginn 2017). Die Ziele des auf 15 Jahre angelegten Projektes sind die Erforschung und kritische Edition der frühmittelalterlichen Formulae sowie ihre Bereitstellung über eine digitale Forschungsinfrastruktur, die anhand von Briefen und Urkunden die Erforschung des formelhaften Schreibens im frühmittelalterlichen Europa ermöglicht. Die Buchedition ist als Editionsvorhaben der Monumenta Germaniae Historica (MGH) angenommen worden.

