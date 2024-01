Announcement

Présentation

Cette journée d’études s’inscrit dans les activités scientifiques menées par le réseau Transfopress (Réseau transnational pour l’étude de la presse en langue étrangère). Il s’agit d’étudier à cette occasion, la présence et les manifestations de la presse allophone en Égypte (XIXe siècle-milieu du XXe siècle). Cette presse a pu être exprimée en plusieurs langues aux côtés de l’arabe, reconnue comme langue officielle. Des journaux et revues ont vu le jour en anglais, en français, en italien, en grec, en arménien. Quels étaient leurs instigateurs, leurs acteurs, les lieux où ils étaient imprimés, les lecteurs auxquels ils s’adressaient ? Que sait -on des conditions dans lesquelles ils ont été produits, financés, puis distribués, comment ils ont circulé, de quelle réception ils ont bénéficié, quels modèles esthétiques et/ou typographiques ont adopté ou inventé ? Comment ont-ils dialogué avec les titres publiés en arabe et/ou avec des périodiques en dehors de l’espace égyptien ? Voici quelques questionnements à travers lesquels nous allons essayer d’aborder le phénomène de cette présence éditoriale en Égypte, souhaitant contribuer à une connaissance plus globale et complète de l’histoire de la presse égyptienne dans sa diversité et variété linguistique.

Programme

14h-14h30 : Accueil du public et présentation du réseau Transfopress par Diana Cooper-Richet (CHCSC/Paris-Saclay)

Première session animée par Sarga Moussa (CNRS, UMR THALIM)

14h30-14h50 : Marie-Delphine Martellière (Centre d’études alexandrines) : « Panorama de la presse francophone d'Égypte. Polymorphe et fédératrice, une presse allophone pas comme les autres.»

14h50-15h10 : Ons Debbech (Université Paris 8, CHCSC/Paris-Saclay), « "L'Égyptienne" de Huda Sharawi : Une Revue Francophone pour l'Émancipation Féminine dans le Monde Arabe»

15h10-15h30 : Krikor Beledian (Inalco), « Écrivains et journaux arméniens en Egypte 1895-1950 »

(Inalco), « Écrivains et journaux arméniens en Egypte 1895-1950 » 15h30-16h00 : Discussion

16h00-16h30 : Pause-café

Deuxième session animée par Isabelle Richet (Université de Paris)

16h30-16h50 : Alessandra Marchi (Université de Cagliari, Département de Sciences Politiques et Sociales), « La critique du colonialisme dans la presse italienne d’Égypte. Ouvertures et ambiguïtés»

16h50-17h10 : Francesca Rondinelli (Université Grenoble Alpes) : «La presse d'Égypte en italien, entre fascisme et antifascisme »

17h10-17h30 : Will Hanley (Department of History, Florida State University), « L'Egyptian Gazette, 1905-1907: une analyse structurelle par le moyen de texte encodé»

17h30-17h50 : Nicolas Pitsos (BULAC, CHCSC/Paris-Saclay), « 'Salue Alexandrie qui s'en va...' : traces et mémoires de la presse grécophone en Égypte»

(BULAC, CHCSC/Paris-Saclay), « ‘Salue Alexandrie qui s’en va...’ : traces et mémoires de la presse grécophone en Égypte» 17h50-18h10 : Discussion

18h10-18h30 : Marie-Delphine Martellière (Centre d’études alexandrines), Le programme PFEnum(Presse francophone d’Égypte numérisée) mené par le Centre d’Études Alexandrines (UAR 3134-CNRS) : 20 ans, le bel âge! État du projet, difficultés rencontrées et développements envisagés

Organisation

Ons Debbech (Université Paris 8, CHCSC/Paris-Saclay)

Marie-Delphine Martellière (Centre d’Etudes Alexandrines)

Nicolas Pitsos (BULAC, CHCSC/Paris-Saclay)

avec le soutien de l'Institut d'études avancées (IEA) de Paris.

Informations pratiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription obligatoire.

Formulaire : https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/au-carrefour-des-langues-et-des-cultures-la-presse-allophone-en-egypte-xixe-xxe-siecle