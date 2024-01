Paradoxes de l’action stratégique écologiste contemporaine

Announcement

De nombreux mouvements écologistes se sont historiquement prononcés pour la non-violence dans l’action militante, au nom de l’efficacité ou des valeurs. Désormais, certains mouvements militants interrogent le récit pacifié de la transition écologique et revendiquent une diversité des tactiques. Sans renoncer à la non-violence, on voit ainsi s’affirmer l’idée d’une extension des formes d’action directe plus offensives, dans une visée stratégique de changement social. Ce choix s’associe souvent à la figure du guerrier et de la légitime défense et véhicule l’idée que les pirates obtiennent des résultats concrets sans formalité bureaucratique. Ce phénomène prendrait une ampleur croissante et confronterait les systèmes démocratiques à une situation inédite de tensions politiques autour des modalités de gestion de la crise environnementale.

Dans ce contexte cette journée d’étude propose de traiter des rapports entre “écologie radicale” et démocratie. Elle examinera des logiques complexes entre les différents acteurs et leur statut, les effets rétroactifs des actions directes, les justifications de leur usage et de leur dissimulation, l’inscription dans des socio-histoires et des traditions. L’analyse de ces éléments vise à comprendre le sens et le processus d’évolution des répertoires d’actions des mouvements écologistes face à l’urgence environnementale ainsi que d’éclaircir le rapport qu’entretiennent certaines pratiques comme la désobéissance civile avec la question de la violence. Il apparaît en effet que c’est cette question de la violence qui cristallise les tensions et occupe la place centrale du débat politique autour de l’activisme écologiste : désobéissance civile pacifiste nécessaire pour les uns, illégalisme violent à réprimer pour les autres. De la violence écocidaire de l’Anthropocène à la violence de l’action directe illégale entraînant la judiciarisation et la répression d’un “éco-terrorisme”, les nouvelles formes de l’écologie politique semblent être confrontées à nombres de paradoxes qu’il est nécessaire de penser.

Cette journée se veut un dialogue entre des acteur·e·s emblématiques de l’activisme écologistes, des étudiant·e·s issus de différents cursus de Agroparistech et des chercheur·es spécialisées face aux enjeux politiques des ruptures écologiques en cours. En donnant la parole aux premier·e·s concerné·e·s, cette journée d’étude espère une sortie de l’imaginaire en exposant les récits de ces acteur·e·s qui s’articuleront autour de trois axes : 1) les raisons de l’engagement et le franchissement de la frontière de l’illégalité, 2) la vie sur le terrain des actions, 3) les effets des actions directes entre changements politiques et difficultés des conséquences.

La journée d'étude bénéficie des partenaires suivants : Laboratoire Printemps ; Groupe de Recherche sur l'Écologie Politique (GREP), Association française de science politique ; Agir pour l'environnement ; Les rencontres des nouvelles pensées de l'écologie (Cluny) et des formations SPES et GTES Paris-Saclay et de l'UFR Gestion du Vivant et Stratégies Patrimoniale

Programme

(sous réserve de modifications)

25 janvier 2024

Lieu : AgroParisTech • Amphi A0.04 et salles (à préciser)

Interventions de cadrage 9h30-12h30

Ouverture. Bruno Villalba (Prof de science politique, AgroParisTech, directeur du master GTES, Printemps), « Frontières de la violence »

Jon Palais (Alternatiba et ANV-COP21, auteur de La bataille du siècle, Les Liens qui Libèrent, 2023. « Les limites de l'action violente ».

Margaux Arraitz (doctorante Abies, Printemps) et David Porchon (doctorant Abies, Printemps, SPES) : « Conflictualité, radicalité, violence… Répertoires et registres argumentatifs. Entre justification et juridicisation »

Table-ronde : présentations des acteur·trices participants aux ateliers de l’après-midi

Ateliers thématiques • 14h-16h

Pratiques de désarmements et légitimité politique. Méga-bassines : Bâche par bâche, grille par grille…

Animation : Annie Le Fur (L'instant d'après) et Romain Cazaux (Doctorant EHESS)

(L’instant d’après) et (Doctorant EHESS) Collectif : Bassine Non Merci

Intervenants : Julien Leguet et Jean-Jacques Guillet

Objectif : Décrire le processus menant aux pratiques de sabotages, leurs effets sur les agriculteurs irrigants, les conséquences répressives sur les militants, le retour rétro-actif de la violence/vengeance (passage à tabac de militant, menace de mort, attaque de maison…). Quels sont les conditions d’émergences et les effets des pratiques de désarmements ?

Loi spéciste et contre-violence anti-spéciste

Animation : Romane Soler (doctorante Dysolab, GREP AFSP) Nolwenn Veillard (doctorante Arènes)

(doctorante Dysolab, GREP AFSP) (doctorante Arènes) Collectif : Animal1st

Intervenants : Vincent Aubry

Objectif : Souligner les spécificités d’une lutte pour les non-humains. Entre sacrifice identificatoire (hameçonnage, marquage au fer rouge) et libération des animaux prisonniers, paradoxes de la violence et confrontation à la cellule Démeter : un dialogue avec les spécistes est-il possible ?

Judiciarisation ou criminalisation ?

Animation : David Porchon (doctorant AgroparisTech/Printemps)

Intervenants : Loïc Schneider, discussion avec Pierre Douillard Lefevre, chercheur en science sociale, spécialiste du maintien de l'ordre, auteur du livre "Nous sommes en guerre ».

Objectif : Présentation des outils répressifs et législatifs, ainsi que des pratiques en cours en France face aux actions directes des écologistes. De la Zad de NDDL à Sainte Soline, à l’affaire Lafarge ou encore aux pratiques de dissolution administratives, quels sont les effets et les impasses d’une régulation par la voie répressive ?

Sommes-nous tous des éco-terroriste ? Complémentarité des tactiques et acceptation de l’action offensive

Animation : Margaux Arraitz (doctorante, AgroParisTech/Printemps, GREP AFSP)

(doctorante, AgroParisTech/Printemps, GREP AFSP) Collectif : Les Soulèvement de la Terre

Intervenantes : Léna Lazare et invité.es

Objectif : Présentation de la complémentarité des tactiques et de ses effets sur les millitant.es et leurs adversaires. De l’affrontement avec les forces de l’ordre au sabotage, le mouvement écologiste est-il toujours non-violent ? Quels sont les effets de la « composition » sur les récits politiques des luttes écologistes ?

Atelier de restitution

16h-17h

Travail de production de fiches évaluatives par les étudiant·es de SPES et GTES.

Présentation des résultats des évaluations

17h15 Table ronde finale avec les intervenant·es