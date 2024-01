Les Juristes anarchistes discutent avec Mohamed Amer Meziane

Poursuivant leur interrogation sur les potentiels anarchisants des formes juridiques, les Juristes anarchistes invitent Mohamed Amer Meziane au titre de ses récentes publications (Des empires sous la terre, 2021 et Au bord des mondes, 2023). Auteur d’une thèse remarquée sur la sécularisation comme effet de la « rencontre coloniale », dans laquelle il introduit l’œuvre de Talal Asad dont il mène une lecture critique, Mohamed Amer Meziane explore également la généalogie de l’extractivisme des « États fossiles » contemporains. Qu’est-ce que cette généalogie de l’État séculier implique pour le droit qui en est issu ? Quelles conséquences les effets anarchisants de cette pensée de la pluralité des formes de vie emportent pour le droit et les catégories juridiques ?

Philosophe, Assistant Professor à l’Université de Brown (Center for Middle East Studies), Mohamed Amer Meziane est l’auteur d’une thèse remarquée sur la sécularisation comme effet de la « rencontre coloniale », dans laquelle il introduit l’œuvre de Talal Asad dont il mène une lecture critique. Son travail explore également la généalogie de l’extractivisme des « États fossiles » contemporains et appelle à une métaphysique décoloniale incarnée dans une écologie prenant en considération « ce qui excède » la terre, dépassant ainsi le tournant ontologique de l’anthropologie.

