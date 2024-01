L’histoire de la cryptographie constitue un champ émergent de l’histoire des sciences mais aussi de l’histoire institutionnelle, politique, sociale et culturelle de l’Europe. Souvent mobilisée en annexe de travaux sur l’histoire diplomatique, elle s’est développée grâce à l’initiative du réseau européen HistoCrypt (auquel appartiennent certains membres du comité scientifique) et à l’émergence des intelligence studies. Ce colloque se propose donc de contribuer à la structuration de ce nouveau champ d’étude, pour la période moderne (1300-1800) en interrogeant le rapport entre théorie et pratique cryptographiques.

