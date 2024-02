Announcement

Présentation

Le XIIe siècle est reconnu depuis longtemps comme le temps de l’essor de la dynastie capétienne. Les grandes étapes en sont bien connues. Philippe Ier louvoie entre le pape et l’empereur ; Louis VI remet en ordre le domaine ; Louis VII prend la tête de la croisade et veut imposer la paix dans le royaume ; Philippe Auguste met à bas les Plantagenêts et s’expose à Bouvines. Solidement documentée par les travaux des historiens depuis l’école méthodique et renouvelée par l’ouvrage de Dominique Barthélemy (La France des Capétiens, 987–1214, 2012), l’étude du XIIe siècle continue à faire l’objet de recherches actives, qui portent sur l’abbaye de Saint-Denis, les relations avec la papauté et les évêques, la chevalerie ou les grandes familles aristocratiques, sans oublier la vision que donnent de la période les œuvres d’une littérature en pleine floraison. La journée d’étude sera l’occasion de faire le point sur les travaux en cours, qu’ils portent sur les sources ou sur les thèmes en lien avec la royauté capétienne.

Organisation

Rolf Große (IHA) et Xavier Hélary (Sorbonne Université)

Événement en français et en allemand.

Programme

9.15 Mot de bienvenue, Klaus Oschema (IHA)

1ère section

Présidence : Laurent Morelle (EPHE)

9.45 Introduction, Rolf Große (IHA) et Xavier Hélary (Sorbonne Université)

Thomas Kohl (univ. Passau), Suger, der Kaiser und die Kapetinger – ein neuer Blick auf den Tag von Saint-Denis

11.30 Jean-Charles Bédague (Archives de France), Louis le Jeune en ses actes ou Pourquoi éditer un »Recueil des actes de Louis VII« au XXIe siècle ?

Anne Greule (univ. Göttingen), Studium et regnum revisité. État des lieux et potentielles pistes de recherches

2e section

Présidence : Claire Lamy (Sorbonne Université)

14.30 Thomas Lacomme (univ. Namur, FNRS), Les comtes de Champagne et les Capétiens au XIIe siècle

Thomas Lacomme (univ. Namur, FNRS), Les comtes de Champagne et les Capétiens au XIIe siècle

Fanny Madeline (univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) La circulation des femmes entre Capétiens et Plantagenêt. Un objet d'histoire politique, de la parenté et du genre

16.30 Frédérique Lachaud (Sorbonne Université), Louis VII et les affaires du royaume de France vus par les chroniqueurs anglais : une vision périphérique ?

Frédérique Lachaud (Sorbonne Université), Louis VII et les affaires du royaume de France vus par les chroniqueurs anglais : une vision périphérique ?

17.15 Conclusions, Dominique Barthélemy (Sorbonne Université)

