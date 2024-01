Prix Alma des jeunes chercheur·euses 2024

Créé en 2022, le prix Alma des jeunes chercheur.euses a pour objectif de récompenser les travaux innovants d’étudiants et d’étudiantes en histoire, littérature, philosophie ou philologie médiévales. Pour concourir, il faut être titulaire d’au moins un M1 ou d’un master, avoir moins de trente ans et ne pas être titulaire d’un doctorat. Il faut également être membre d’Alma-Recherche ( inscription sur notre site ).

Nos équipes et notre éditeur partenaire sont très attentif à ce que la publication consécutive au prix ne déflore pas une possible thèse à venir.

Le but du Prix, et de cette association est de mettre en lumière la qualité des travaux de certains et certaines jeunes chercheur.euses. Le prix essaie de "décentraliser" l'intérêt pour les masters, en comparant des mémoires provenant de toutes les universités françaises, suisses et belges. Nous constatons qu'avec peu de moyens, certains étudiants, certaines étudiantes, parviennent à fournir un travail très prometteur. Le Prix est alors un premier pas vers le doctorat.

Participer au Prix permet également aux mastérants et mastérantes d’intégrer une communauté de jeunes chercheurs et de faire connaître leur travail à un jury de spécialistes. Ils pourront également être amenés à participer à des évènements scientifiques organisés par l’association ou certains membres du jury.

