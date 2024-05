Announcement

Argumentaire

L’évolution vers une scène internationale de plus en plus multipolaire fait apparaître de nouveaux acteurs auparavant considérés comme marginaux. Alors que les Amériques latines essaient de jouer un rôle majeur dans les grandes transitions du début du XXIe siècle, comment est-ce que ces évolutions se reflètent dans l'historiographie récente des relations internationales en France ?

Depuis une cinquantaine d’années, l’histoire des relations internationales se renouvelle en permanence. Les historien·ne·s s’efforcent de dépasser l’histoire diplomatique traditionnelle, remettent en question des concepts centraux, accordent une attention grandissante aux acteurs non-étatiques et considèrent davantage les circulations transnationales. De nouveaux paradigmes invitent à rompre avec le nationalisme ou le régionalisme méthodologiques permettant de mieux intégrer les Amériques latines et les Caraïbes à l’étude des mondes contemporains. Néanmoins, la région est toujours considérée, soit comme un terrain d’observation secondaire, soit comme un objet sans réelle agentivité, sous le prisme de la dichotomie centre/périphérie. À contre-courant de ces idées, ce colloque propose d’envisager les Amériques latines - pensées au pluriel et dans leur diversité - comme un espace privilégié pour analyser les dynamiques globales des relations internationales des XXe et XXIe siècles.

Cette rencontre sera l’occasion de penser la fabrique des relations internationales depuis les Amériques latines en s’appuyant sur des réflexions récentes autour de la diplomatie culturelle, la Guerre froide globale, les circulations étudiantes et militantes, ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs internationaux ou l’élaboration de normes internationales. En partant de l’hypothèse que les Amériques latines sont traversées par les principales dynamiques qui participent à la construction de l'ordre mondial depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, ces journées d’échanges ouvriront un espace de discussion autour de trois axes structurants : les espaces, les pratiques et les objets, et enfin, les acteurs et les actrices.

Programme

27 mai

Ouverture : 9h00 - 9h30

Les Amériques latines dans les relations internationales

Conférence : 9h30 - 10h30 Juliette Dumont [Centre Franco-Argentin (CFA), Buenos Aires, CREDA] Pour une histoire des relations internationales depuis les Amériques latines

Table 1 : 10h45 - 12h45 Organisations internationales et reconfigurations du multilatéralisme

Modération Élodie Lenoël [USN, CREDA]

Discussion Jean-Michel Guieu [Université Paris 1 Panthéon, SIRICE]

Communications

Thomas Fisher [Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt] Les délégués latino-américains dans la Société des Nations

[Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt] Les délégués latino-américains dans la Société des Nations Chloé Maurel [SIRICE, INALCO] L'essor croissant des pays du Sud au sein de l’ONU, de ses agences et des autres organisations internationales

[SIRICE, INALCO] L'essor croissant des pays du Sud au sein de l’ONU, de ses agences et des autres organisations internationales Juan Pablo Scarfi [Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile]L’“invention” latino-américaine du multilatéralisme: l’héritage du panaméricanisme et l’institutionnalisation du système interaméricain dans les années 1930 et 1940

Entretien : 14h15 - 15h15

Discussion Samuel Poyard [EHESS]

[EHESS] Modération Anaïs Vidal-Jaumary [USN, CREDA]

[USN, CREDA] Présentation d’ouvrage :David Marcilhacy [Sorbonne Université, CRIMIC] L’isthme de Panama au cœur des relations interaméricaines et euro-américaines : transferts culturels et reconfigurations géopolitiques (tournant XIXe - XXe s.)

Table 2 : 15h30 - 17h30 L'Amérique latine dans la Guerre froide globale

Modération Simon Fagour [USN, CREDA] ; Flores Giorgini [USN, CREDA]

Discussion Mario Del Pero [Centre d‘histoire de SciencesPo.]

Communications

Molly Geidel [University of Manchester] Documenting development in Latin America beyond the Cold War frame

[University of Manchester] Documenting development in Latin America beyond the Cold War frame Vanni Pettinà [Università Ca' Foscari, Venise] Between shocks. Mexico, the 1970s crises and the path to the Third World

[Università Ca' Foscari, Venise] Between shocks. Mexico, the 1970s crises and the path to the Third World Eline van Ommen [University of Leeds] Sandinista Revolutionary Diplomacy in the Global Cold War

Conférence : 17h45 - 19h30

La gastro-diplomatie, nouveau vecteur d'insertion internationale pour l’Amérique latine ?

Intervenant·e

Daniel Montoya chef restaurateur péruvien [Festival Mixtura, Paris]

chef restaurateur péruvien [Festival Mixtura, Paris] Lourdes Pluvinage cheffe restauratrice péruvienne [El Picaflor, Paris]

Modération Anaïs Vidal-Jaumary [USN, CREDA]

Discussion Pierre Raffard [Institut Libre des Relations Internationales (ILERI)]

Soirée patrocinada par l’ambassade du Pérou

28 mai

Ouverture : 9h00 - 9h30

Conférence : 9h30 - 10h45 L'environnement, une nouvelle donne pour les relations internationales depuis l'Amérique latine ?

Modération Santiago Giraldo Arango [USN, CREDA]

Conférence

Antoine Acker [Université de Genève]

[Université de Genève] Nathalia Capellini [Université de Genève]

Table 3 : 11h - 13h Penser la diplomatie culturelle en Amérique latine

Modération Manuel Suzarte [IHEAL-CREDA]

Discussion Ludovic Tournès [Université de Genève]

Communications

Benedetta Calandra [Università di Bergamo] Los años sesenta en las relaciones interamericanas, entre modernización, contrainsurgencia y diplomacia cultural

[Università di Bergamo] Los años sesenta en las relaciones interamericanas, entre modernización, contrainsurgencia y diplomacia cultural Rafael Pedemonte [Université de Poitiers] Les premiers étudiants cubains en URSS (années 1960)

[Université de Poitiers] Les premiers étudiants cubains en URSS (années 1960) Marcelo Ridenti [Universidade de Campinas, São Paulo] Intellectuels latino-américains, internationalisation et financement dans la guerre froide culturelle des années 1950-1960

Café-débat : 14h30 - 15h45 Sport et relations internationales dans les Amériques latines

Interventions

Fabien Archambault [Université Paris 1 Panthéon Sorbonne]

[Université Paris 1 Panthéon Sorbonne] Clément Astruc [CREDA]

[CREDA] Lucie Hémeury [Université de Lausanne]

Modération Giulia Calderoni [USN, CREDA]

Table 4 : 16h - 18h Culture, imaginaires et relations internationales

Modération Simon Fagour [USN, CREDA] ; Flores Giorgini [USN, CREDA]

Discussion Laurent Martin [Université Sorbonne Nouvelle]

Communications

Anaïs Fléchet [Université Versailles Saint Quentin] Cultures d’exil. Les musiciens brésiliens en Europe pendant la dictature militaire (1964-1985)

[Université Versailles Saint Quentin] Cultures d’exil. Les musiciens brésiliens en Europe pendant la dictature militaire (1964-1985) Pablo Palomino [Oxford College, Emory University, Atlanta] L'indéfinition est le régime : l‘Amérique latine dans la mondialisation musicale (XXe et XXIe siècles)

[Oxford College, Emory University, Atlanta] L'indéfinition est le régime : l‘Amérique latine dans la mondialisation musicale (XXe et XXIe siècles) Mariana Villaça [Universidade Federal São Paulo] A ‘solidariedade internacional’ cubana nas produções do ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Indústria Cinematográficos)

Exposition 18h15 - 19h Amérique latine : quand la Guerre froide s’affiche

Collection du Fonds Pierre-Monbeig Humathèque

Présentation Olivier Compagnon [Université Sorbonne Nouvelle, CREDA]

29 mai

Ouverture : 9h00 - 9h15

Conférence : 9h15 - 10h15 Les passeurs entre l’Afrique et l’Amérique latine

Modération Manuel Suzarte [IHEAL, CREDA]

Discussion Juliette Dumont [CFA, CREDA]

Conférence

Martin Bergel [CONICET]

[CONICET] Mélanie Toulhoat [Institut d’histoire contemporaine, Univ. Nouvelle Lisbonne]

Table 5 : 10h30 - 12h30 Circulations militantes et politiques transnationales

Modération Giulia Calderoni [USN, CREDA]

Discussion Frank Georgi [Université Évry Paris-Saclay]

Communications

Celina Albornoz [Universidad San Martin, Buenos Aires] Nacionalistas argentinos entre dos continentes: militancias transnacionales durante la Guerra Fría

[Universidad San Martin, Buenos Aires] Nacionalistas argentinos entre dos continentes: militancias transnacionales durante la Guerra Fría Aldo Marchesi [Universidad de la República, Montevideo] Repensando los internacionalismos en la izquierda radical cono sureña: entre las ideas y las condicionantes de la guerra fría

[Universidad de la República, Montevideo] Repensando los internacionalismos en la izquierda radical cono sureña: entre las ideas y las condicionantes de la guerra fría Elisa Santalena [Université Grenoble Alpes] « Ni avec Washington, ni avec Moscou » : la voie démocratique passe-t- elle par Rome ? Une lecture démocrate-chrétienne des relations italo- chiliennes

Atelier : 13h45 - 15h15 La jeune recherche : nouveaux chantiers en histoire des relations internationales de l’Amérique latine

Communications

Antonio Mota Filho [EHESS, Mondes Américains, FAPESP] Celso Furtado et la Politique extérieure indépendante (PEI) au Brésil de 1961 à 1964

[EHESS, Mondes Américains, FAPESP] Celso Furtado et la Politique extérieure indépendante (PEI) au Brésil de 1961 à 1964 Hugo Pelaprat [Université Paris Nanterre, CRIIA] Le conflit des Malouines au cœur de la Guerre froide globale : perspectives françaises

Modération Elodie Lenoël [USN, CREDA]

Discussion Camillo Robertini [Università di Bergamo]

Clôture : 15h30 - 16h15

Dialogue historiographique entre les Amériques et le monde

Laurence Badel

[Paris 1 - Panthéon Sorbonne, SIRICE]

Concert conférence : 17h “Raul Barbosa, histoire d’un musicien latino-américain”

En hommage à l’accordéoniste Raul Barbosa (1938) et dans le cadre du cycle Migrations musicales de l’IHEAL.