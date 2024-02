Le pacifisme au XXIe siècle

Announcement

Argumentaire

Depuis que la guerre est de retour sur le sol européen en 2022 (puis au Moyen Orient en 2023 et ailleurs en Afrique depuis plus longtemps), et offre sa catastrophique réalité aux yeux du monde, parler de paix semble de plus en plus délicat, sinon inaudible.

Or, différents acteurs politiques avec des orientations idéologiques fort différentes peuvent se rejoindre dans une opposition commune à la guerre, ce qui peut témoigner du fait que la paix tend à devenir une valeur politique en soi. Il y a donc lieu de penser que cela constitue une invention politique assez récente, puisque jusqu’au XIXe siècle, il a encore été possible de se prononcer ouvertement en faveur de la guerre et de lui attribuer une valeur intrinsèque (R. Rémond). Ainsi, si Kant est avant tout connu pour son texte sur la Paix perpétuelle, il considérait également la guerre comme une nécessité pour l’humanité́, la culture, la liberté́, ainsi que pour la cohérence sociale (Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine, dans Opuscules sur l’histoire, trad. Stéphane Piobetta, Paris, GF Flammarion, 1990, p. 161).

Conformément à la vocation de l’Institut pour la paix qui est de constituer un espace de rencontres et de traduction entre différents types de pratiques, la participation d’acteurs issus de champs autres qu’universitaires est particulièrement encouragée (notamment de la société civile, du monde des associations, de la sphère de l’activisme, de l’engagement religieux, mais aussi du monde politique, de l’administration, etc.).

Modalités de soumission

Les propositions de contribution (10 lignes de présentation avec qualités, adresse administrative et email) sont à transmettre à l'adresse suivante : contact@institutpourlapaix.org

avant le 12 mai 2024

Réponse aux propositions : 31 mai 2024.

Informations utiles

Prise en charge transport (France-pays limitrophes) et hébergement sur place par l'organisation du colloque.

Comité scientifique

Porteilla Raphaël, Professeur science politique, Université de Bourgogne

Dubernet Cécile, Professeur relations internationales, ICP Paris

Hippler Thomas, Professeur Histoire, Université de Caen, directeur de l’IPP

Lema Silva Laura, Docteure en études hispano-américaines, Responsable des Études à l’IPP

Adams David, Professeur, Coordinateur du Culture of Peace News Network, Unesco

Forey Elsa, Professeure droit public, Université de Bourgogne

