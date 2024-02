Announcement

L’équipe de Recherche en Communication des Organisations, Pédagogie Universitaire et Numérique (ERCOPUN), Laboratoire de Recherche en Economie, Management, Finance et Stratégies des Organisations (LAREMSO) organise un colloque national sur le thème des curricula dans l’enseignement supérieur au Maroc comme leviers de résilience. Il aura lieu les 04 et 05 juillet 2024 à FSJES - Mohammedia.

Argumentaire

En réponse aux enjeux économiques, sociaux et culturels de la mondialisation, le "Pacte ESRI 2030", un plan national visant à transformer l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au Maroc, instaure un nouveau modèle pour l'université marocaine et consacre l'excellence académique et scientifique tout en soutenant l'inclusion économique et sociale. Faire face aux défis mondiaux contemporains et saisir les opportunités émergentes à partir de la compréhension mutuelle sont, en ce sens, les enjeux pédagogiques des nouveaux dispositifs mis en place dans les différents établissements où les instances universitaires prévoient l’accompagnement des étudiants dans la consolidation de leur résilience avec l’accréditation des nouveaux parcours des enseignements spécialisés et transversaux.

Au cours des dernières années, en particulier après l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la santé publique, l'économie mondiale et les modes de vie des peuples, la résilience collective n’est plus une compétence optionnelle mais une exigence sollicitée dans la gestion des conflits mondiaux et dans le dépassement des aléas du changement climatique, de la mondialisation et de la montée de la désinformation. Indubitablement, l’importance des recherches et des réflexions dans le domaine de l’enseignement supérieur est aujourd’hui, plus que jamais, un must académique souscrivant activement au déploiement d’une éducation à la résilience ; en vue de la promotion des initiatives créatives prônant la solidarité et la diversité dans un contexte pluriel.

La planification stratégique et la création de programmes éducatifs impliquent des parcours de formation qui intègrent aux différentes activités d’apprentissage plusieurs compétences transversales déployées pour renforcer la résilience des étudiants. Ces derniers confrontés aux déconvenues des agitations sociales et politiques, des crises financières et une concurrence brutale en matière de recherche d’emploi, sont dans le besoin de conscientiser toute l’importance qu’y revêt la résilience présupposant créativité et esprit d’initiative. Un panel d’aptitudes vitales dans une conjoncture que caractérise une succession de crises ne pouvant être dépassées que si muni d’un esprit créatif et d’une capacité de rebondir et de maintenir un fonctionnement psychologique et émotionnel sain malgré l’adversité, la versatilité et l'incertitude contextuelles. Aussi, pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la bonne gouvernance, surmonter l’échec et être en mesure de produire de nouvelles idées sont des compétences fondamentales, aux côtés de l'adaptabilité, la flexibilité, la réactivité et l’engagement.

Considérée ainsi, la formation d’étudiants nouvelle génération suscite l’opérationnalisation de contextes éducatifs implémentant des mécanismes cognitifs et émotionnels de renforcement de la résilience. L’aboutissement d’un tel projet éducatif requiert des curricula en phase avec les impératifs d’une économie verte. Un modèle économique qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire et promeut une vision holistique et équilibrée de la prospérité économique et sociale. La présence de la résilience en filigrane des curricula reprend l’engagement des structures académiques marocaines dans une approche multi-et interdisciplinaire pour une internationalisation des diplômes et une coopération étroite avec les praticiens des secteurs public et privé, dans le cadre d’une mise en œuvre de programmes éducatifs générateurs du leadership.

Le colloque est lieu de partage autour des approches qui permettent d’envisager des dispositions d’apprentissage en adéquation avec des situations multidimensionnelle et nécessaires à l’anticipation du changement et à la compréhension des politiques publiques mises en place pour relever les défis contemporains. Ce sera véritablement i) une occasion pour exposer l'importance des contenus pédagogiques qui consacrent l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité dans les différents parcours et mettent en avant la compréhension optimale des interactions entre les facteurs économiques, sociaux, culturels et politiques. Cette compréhension est vectrice du développement de solutions plus holistiques aux problèmes complexes de la société ; ii) une opportunité pour les enseignants chercheurs de porter un regard réflexif sur leurs démarches pédagogiques et communiquer leurs expériences, notamment celles recouvrant les récentes avancées de la recherche et les nouvelles idées (tant sur le plan théorique que pratique) relatives aux apports des différents modules dans la consolidation de la résilience chez les étudiants.

Axes thématiques

Les enseignements et leur rôle dans la compréhension des défis contemporains pour une consolidation de la résilience.

Étude de l'impact des contenus sur la compréhension des défis mondiaux contemporains par les étudiants, notamment les crises sanitaires, économiques, climatiques et sociales.

Le panel de formations et le développement de la pensée critique

Analyse de la contribution des enseignements à l'optimisation de la pensée critique des étudiants face aux situations complexes et aux changements rapides.

Les curricula et la conscientisation de la flexibilité et de l’adaptabilité en préparation aux opportunités

Réflexion sur le rôle des enseignements dans le renforcement chez les étudiants de leur d'adaptation aux nouvelles conjonctures socioéconomiques et politiques.

L’efficience des contenus pédagogiques en sciences économiques, juridiques et sociales dans la formation des étudiants à la citoyenneté mondiale

Évaluation de la capacité des enseignements à susciter l'engagement social des étudiants, notamment leur volonté de contribuer positivement à la gérance de leur environnement.

L’influence des compétences interdisciplinaires et transversales sur les choix de carrière

Exploration de la manière dont les enseignements intègrent des compétences interdisciplinaires pour une compréhension holistique des enjeux sociaux et économiques.

Le numérique : une des voies de la résilience

Investigation sur la contribution du numérique à l’ouverture de nouvelles opportunités pour un apprentissage efficace et accessible.

Ces axes thématiques offrent un large spectre pour l’exploration de la problématique de l’impact des enseignements aux facultés des sciences juridiques, économiques et sociales sur la construction de la résilience chez l'étudiant.

Conditions de soumission

Les propositions de communication (en français, arabe ou anglais, avec titre, mots clés et une courte biographie) de 500 mots maximum (hors bibliographie) seront envoyées à l’adresse mail : colloque.resilience2024@gmail.com

jusqu’au 30 mars 2024

Les articles choisis seront publiés dans les actes du colloque.

Calendrier

01 février 2024 : publication de l’appel à communications

02 mai 2024 : sélection des propositions de communication et réponses aux candidats

04 et 05 juillet 2024 : journées du colloque

Consortium doctoral

Le colloque prévoit l’organisation en marge du colloque un Consortium doctoral qui sera l’occasion pour les doctorants préparant leurs thèses de nouer des liens et d’échanger avec les chercheurs marocains. Le dossier de candidature doit comprendre en plus du résumé de la proposition de communication, des informations sur le doctorant et résumant la recherche préparée.

Toutes les propositions doivent être au format Microsoft Word DOC/ DOCX. Les dossiers des candidats incomplets, ne respectant pas les formats spécifiés, reçus après la date limite ou composés de plusieurs fichiers seront refusés.

Format et instructions pour le résumé de la proposition de thèse :

Le résumé de la proposition de thèse doit présenter les grandes lignes de la recherche du candidat et prendre la forme d'une proposition de thèse sommaire. Il doit inclure une page de couverture avec les informations suivantes :

Titre de la proposition

Informations sur le candidat, notamment son nom, son affiliation universitaire, le nom de son directeur de thèse et ses coordonnées : adresse électronique, adresse postale et numéros de téléphone.

Le résumé de la proposition doit fournir une motivation pour la pertinence de la recherche, la (ou les) question(s) de recherche, une présentation du fondement théorique et du contexte de la recherche, une description de l'approche et de la méthodologie de recherche, les résultats préliminaires et les contributions attendues à la connaissance. Le résumé étendu ne doit pas dépasser 2 500 mots tout compris.

Modalités d’évaluation

Les propositions retenues par le comité scientifique du colloque seront examinées selon ces critères :

Pertinence de la proposition par rapport à la thématique du colloque

Lien avec le domaine de l’enseignement supérieur

Intérêt scientifique du thème proposé

Présence d’éléments novateurs ou d’éclairages originaux

Définition des objectifs de l’étude

Présentation de la méthodologie de recherche

Clarté du résumé

Adéquation des mots-clés

Comité d’organisation

Pr. Abdi Hasnaa, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. ALJ Bouchra, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. BOUMAHDI Lobna, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. BOUYARMANE Najwa, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. Fakir Souad, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. JAMAL Youssef, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr. MRABBI Fatima-Zahra, FSE, UMV, Rabat, Maroc

Pr. OUASHIL M’bark, FSJESM, UH2, Casablanca

Pr.TAABANI Samira, FSJESM, UH2, Casablanca

Comité scientifique (en construction)