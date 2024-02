Patrimoines brodés du Moyen Âge et de la Renaissance

Announcement

Présentation

Ces journées d’étude s’inscrivent dans le cadre d’un projet de catalogue numérique des broderies des collections françaises (1200-1600). Porté par le laboratoire Saprat (EPHE-PSL) et financé par la Ville de Paris dans le cadre du dispositif Émergence(s), il réunit une équipe de chercheurs soutenue par le réseau des musées de France, de l’Inventaire et des Monuments historiques. L’objectif de la rencontre est de réunir des historiens de la broderie venus de différents pays et spécialités afin de dresser un état des lieux des méthodes et approches mises en œuvre pour recenser, étudier et faire connaître ce patrimoine textile qui demeure mal connu et peu étudié à ce jour. Le programme sera présenté à cette occasion ainsi qu’un état de la recherche sur les broderies du trésor de la cathédrale de Sens qui relèvent de la première tranche de l’enquête.

Ces journées d'étude sont organisées avec le soutien de la Ville de Paris, du C2RMF, de la Ville de Sens, des musées de Sens, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et du laboratoire Saprat (EPHE-PSL).

Programme

Lundi 4 mars 2024

Paris, INHA, salle Vasari

9h : Accueil des participants

9h10-9h30 : Astrid Castres (EPHE-PSL, Saprat) et Agathe Okecki (EPHE-PSL), Introduction et présentation du programme de recensement des broderies conservées en France, XIIIe-XVIe siècle (Émergence(s)/Ville de Paris, 2023-2026)

Session 1 : Au plus près de la matière et des œuvres : études de corpus textiles

Présidence de séance : Jannic Durand (musée du Louvre)

9h30-9h55 : Dr Glyn Davies (Museum of London), The Opus Anglicanum exhibition at the V&A (2016): working with a known corpus and finding a new one

(Museum of London), The Opus Anglicanum exhibition at the V&A (2016): working with a known corpus and finding a new one 9h55-10h30 : Rafael Cornudella (Universitat Autònoma de Barcelona et Institut d'Estudis Catalans) et Ramon Sarobe (Universitat Autònoma de Barcelona), Importation de broderies florentines et migration des brodeurs florentins en Catalogne, Majorque et Valence aux XIV e et XV e siècles

(Universitat Autònoma de Barcelona et Institut d'Estudis Catalans) et (Universitat Autònoma de Barcelona), Importation de broderies florentines et migration des brodeurs florentins en Catalogne, Majorque et Valence aux XIV et XV siècles 10h30-10h55 : Evelin Wetter (Abegg-Stiftung), La broderie en relief : l'œuvre de Hans Plock à Halle et les broderies d'ornements liturgiques à Mayence et à Séville

10h55-11h15 : Discussion

11h15-11h30 : pause

11h30-11h55 : Christine Aribaud (Université Toulouse-Jean Jaurès), Penser le protocole d'inventaire : l’expérience de l'étape majeure de tout recensement

(Université Toulouse-Jean Jaurès), Penser le protocole d'inventaire : l’expérience de l'étape majeure de tout recensement 11h55-12h20 : Maryse Durin-Tercelin (service régional de l'Inventaire du patrimoine), Recenser, étudier et faire connaître : la chasuble médiévale de Chilhac (Haute-Loire)

12h20-12h40 : Discussion

12h40-14h : déjeuner

Paris, C2RMF, auditorium

Session 2 : Restaurer, étudier, valoriser les collections textiles

Présidence de séance : Magali Bélime-Droguet (C2RMF)

14h00-14h35 : Anne Labourdette (musée du Louvre) et Agnès Bos (musée du Louvre), Les apports d’un chantier : la restauration des textiles de la chapelle de l’ordre du Saint-Esprit

(musée du Louvre) et (musée du Louvre), Les apports d’un chantier : la restauration des textiles de la chapelle de l’ordre du Saint-Esprit 14h35-15h : Isabelle Bédat (conservatrice-restauratrice), Le triptyque brodé de la cathédrale de Chartres : étude et restauration en cours

(conservatrice-restauratrice), Le triptyque brodé de la cathédrale de Chartres : étude et restauration en cours 15h-15h25 : Dr Denis Bruna (MAD), Un collet brodé du XVIe récemment acquis par le musée des Arts décoratifs

15h25-15h45 : Discussion

15h45-16h : pause

16h-16h25 : Ariane Dor (DRAC Occitanie), Textiles et broderies anciennes en contexte monument historique en région Midi-Pyrénées : inventaire et projets de mise en valeur

(DRAC Occitanie), Textiles et broderies anciennes en contexte monument historique en région Midi-Pyrénées : inventaire et projets de mise en valeur 16h25-16h50 : Christine Descatoire (musée de Cluny - musée national du Moyen Âge), Rendre visible la collection de broderies du musée de Cluny : exposer, publier, acquérir

16h50-17h10 : discussion

17h10 : Conclusion

5 mars 2023

Sens, musées, salle du Jubé

10h00 : Mot d'accueil de Paul-Antoine de Carville, maire de la ville de Sens

10h05 : Mot d'accueil de Laurence Ethuin-Coffinet, adjointe au maire de la ville de Sens, déléguée au patrimoine historique et au rayonnement du territoire

10h10 : Mot d'accueil de Michaël Vottero (DRAC Bourgogne-Franche-Comté)

Session 3 : Les broderies du trésor de la cathédrale de Sens : état de la recherche

Présidence de séance : Astrid Castres (EPHE-PSL)

10h15-10h50 : Michaël Vottero (DRAC Bourgogne-Franche-Comté) et Lydwine Saulnier-Pernuit (DRAC Bourgogne-Franche-Comté), Le trésor de la cathédrale de Sens, présentation et projets

10h50-11h05 : pause

11h05-11h30 : Caroline Vogt (Abegg-Stiftung), Les vêtements de saint Thomas Becket au trésor de la cathédrale de Sens : un ensemble de vêtements liturgiques du Haut Moyen Âge

(Abegg-Stiftung), Les vêtements de saint Thomas Becket au trésor de la cathédrale de Sens : un ensemble de vêtements liturgiques du Haut Moyen Âge 11h30-11h55 : Julie Glodt (Université de Lille), Une technique de l'éphémère pour la fin des temps : le parement d'aube battu d'or du trésor de Sens

11h55-12h15 : discussion

12h15-14h : Déjeuner

Présidence de séance : Michaël Vottero (DRAC Bourgogne-Franche-Comté)

14h00-14h25 : Marielle Martiniani-Reber (Musée d'art et d'histoire de Genève), Le parement légué par la comtesse d'Étampes et les broderies des États latins du Proche-Orient

(Musée d'art et d'histoire de Genève), Le parement légué par la comtesse d'Étampes et les broderies des États latins du Proche-Orient 14h25-14h50 : Danièle Véron-Denise (Château de Fontainebleau), Henri IV, le cardinal du Perron et les broderies de Sens

14h50-15h10 : discussion

15h10-15h25 : pause

15h25-16h45 : discussion autour des œuvres

16h45 : conclusion

Inscription

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire en écrivant à journees.broderies@gmail.com (merci d'indiquer si vous souhaitez assister à la journée du 4 mars, à celle du 5 mars ou aux deux).