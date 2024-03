Announcement

Programme

4 avril 2024 - Le risque de réputation de l’entreprise face à la RSE

de 17:30 à 19:30

Dans le cadre du lancement du cycle de conférences-débats sur « Le risque de réputation de l’entreprise », la conférence inaugurale portera sur le thème de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE). En raison des enjeux de réputation et d'attractivité, la RSE s’est imposée en quelques années à toutes les organisations (de la TPE-PME à la grande entreprise) et plus largement à la Société. La RSE crée une opportunité de création de valeur pour l'entreprise, et si celle-ci ne la prend pas en compte, elle s’expose à un risque réputationnel. Lors de cette conférence inaugurale, quatre problématiques principales seront évoquées : Comment mesurer et gérer le risque de réputation ? Quels sont les enjeux réputationnels face au risque environnemental ? Quelles sont les valeurs de RSE dans les PME ? La décarbonation peut-elle être une prise de risque pour la réputation de l’entreprise ? Nous vous invitons à venir débattre autour de ces thématiques avec des intervenants d’horizons professionnels et disciplinaires différents.

Cet événement est organisé dans le cadre de l’axe régional « Risques et transitions » de la MSH Ange-Guépin, en collaboration avec Diagonales, Le Mans Métropole, Le Mans Innovation et le laboratoire Thémis-UM.

Programme

Mots d’accueil :

Karine Lemercier , Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université, Thémis-UM

, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université, Thémis-UM François Bottini, Professeur en droit public, Le Mans Université, Thémis-UM, membre senior de l’Institut Universitaire de France. Animateur de l’axe « Risques et transitions » de la MSH Ange-Guépin

Conférence-débat :

Jörg Guido Hulsmann , Professeur en économie, Université d’Angers, membre du Granem « Mesurer et gérer les risques de réputation »

, Professeur en économie, Université d’Angers, membre du Granem « Mesurer et gérer les risques de réputation » Emilie Gicquiaud , Maître de conférences en droit privé, Université d’Angers, membre du Centre Jean Bodin « Les valeurs de RSE dans les PME »

, Maître de conférences en droit privé, Université d’Angers, membre du Centre Jean Bodin « Les valeurs de RSE dans les PME » Wenceslas Monzala , Docteur en droit public, Avocat au Barreau d’Angers, TGS France « Décarboner : une prise de risque pour la réputation de l’entreprise ? »

, Docteur en droit public, Avocat au Barreau d’Angers, TGS France « Décarboner : une prise de risque pour la réputation de l’entreprise ? » Jean-Philippe Melchior, Maître de conférences (HDR) en sociologie, Le Mans Université, ESO Le Mans « La RSE, du discours à la réalité »

Inscription

Inscription gratuite obligatoire avant le 22 mars 2024, à l'adresse : diagonales@univ-lemans.fr

Prochaines séances