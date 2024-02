École d'été franco-allemande "Avoir droit"

Announcement

En collaboration avec le Centre Marc Bloch et le Centre Canadien d'études allemandes et européennes de Montréal

Avec le soutien de l'Université franco-allemande

Du 24 au 28 juin 2024 au Moulin d'Andé

Présentation

Imaginer, revendiquer, faire valoir, accorder, exclure, contester : le droit, comme langage du pouvoir, est une clef de la répartition de ressources sociales rares (matérielles, symboliques, statutaires). Il peut paraître scinder la société entre celles et ceux qui « ont tous les droits » et celles et ceux qui voudraient juste avoir « le droit d’avoir des droits », pour reprendre la formule célèbre d’Hannah Arendt. « Avoir droit » revient à faire garantir l’accès à une ressource ou à une liberté non comme une grâce, une faveur ou une tolérance – toujours susceptibles d’être retirées – mais comme une manière de s’obliger mutuellement. En raison de son importance, il imprègne aussi bien les œuvres culturelles, philosophiques, littéraires que les stratégies militantes ou le quotidien de celles et ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits.

Le droit exprime et transfigure des évolutions sociales, des rapports de force au sein de la société et peut contribuer à les modifier : comment rendre compte du destin des droits en les liant à leur contexte social ? Ces dernières années ont vu se multiplier et se réinventer les revendications formulées en termes de droits, que l’on pense au « mariage pour tous » ou aux droits environnementaux. Aujourd’hui, le mouvement « prolife » ou les mouvements xénophobes sont également des formes de resserrement des droits accordés à certains groupes. Sans en dresser une liste exhaustive, de nombreux exemples marquent la récurrence des luttes pour « avoir des droits », du mouvement pour les droits civiques à celui des « suffragettes », des mouvements, militants ou philanthropiques, défendant les droits ouvriers aux mobilisations des populations colonisées ou « autochtones ». En plongeant dans le passé, les droits des pauvres au Moyen-Âge ou les diverses formes de lutte contre les privilèges ou contre les empiètements des puissants sur les droits traditionnels montrent l’importance de cette arme du droit. D’ailleurs, l’histoire n’est pas celle, linéaire, d’une expansion perpétuelle des droits : la prohibition aux États-Unis ou l’eugénisme, dans sa volonté de limiter l’accès à la reproduction de groupes jugés inférieurs, constituent des points de rétraction des droits.

L'école d'été a pour objectif de mettre en lumière le « droit » sous toutes ses facettes et de différents points de vue : celui des juristes, mais aussi celui de la philosophie qui explore des nouveaux terrains des droits ou ceux de l’histoire, de la sociologie ou de la science politique, qui analysent la genèse et la mise en réalité des droits ou encore celui des études littéraires où le droit (dénié, imaginé) peut intervenir presque comme personnage. Le thème « avoir droit » est donc une manière d’investiguer les droits en train de s’inventer, de se conquérir et de se (dé)faire au quotidien.

On s’interrogera sur les cheminements des droits, depuis leurs revendications (qui peuvent affleurer dans des œuvres fictionnelles, artistiques aussi bien que dans des textes savants, journalistiques ou politiques) et leur défense par des « entrepreneurs de cause » charpentant des mobilisations sociales jusqu’à leur « prise en charge » par des agents en charge de faire exister ces droits au quotidien.

Entre autres pistes possibles, trois axes de réflexion seront proposés pendant cette école d’été :

Axe 1 – Revendiquer des droits

On s’intéressera ici aux manières dont les droits sont fabriqués, à la manière dont de nouveaux droits s’inscrivent à l’agenda politique. On portera en particulier attention aux entrepreneurs et porteurs de cause, et aux processus par lesquels ces causes sont transformées en droits. On s'interrogera sur la manière dont des personnes dépourvues de droits qu’elles revendiquent font exister leurs causes. On pourra se pencher aussi sur les « utopies » des professionnels du droit, c’est-à-dire sur les droits nouveaux revendiqués dans des colloques ou des traités savants et la manière dont ils sont (ou non) liés aux mobilisations sociales (ainsi, par exemple, de la philosophie relative aux animaux dans les années 1970 ou du « revenu universel » depuis les années 1980).

Axe 2 - Revendiquer par le droit

On s’intéressera au droit comme forme d’action protestataire, en insistant en particulier sur les transformations des répertoires d'action avec - pour la période récente - la professionnalisation de ces mouvements, pouvant faire usage de la judiciarisation d'une cause (comme condamner l'État pour inaction écologique, par exemple) ou par le recours au plaidoyer (pour agir sur la formation des normes).

Axe 3 – Montrer les (in)égalités de droits

Une troisième dimension corollaire des deux précédentes portera sur la manière dont ces revendications de droits nouveaux sont mises en scène et en mots par la création plastique, littéraire, cinématographique ou musicale. La mise en objets et en images des droits, ou des inégalités/injustices dénoncées, et la médiatisation des causes sera réinscrite également dans ses contextes historiques, du « J'accuse » de Zola au « How dare you? » de Greta Thunberg, du vibrant appel radiophonique de l'Abbé Pierre pour le droit au logement aux vidéos chocs des mouvements antispécistes pour le droit des animaux.

L’école d’été entend proposer des outils analysant les manières de faire droit susceptibles de nourrir un dialogue interdisciplinaire. Elle analysera la formation des droits dans un échange avec des spécialistes du domaine venant de nombreux pays (Allemagne, Canada, France, Italie). Elle multipliera les formats pédagogiques (présentations, échanges, mentorat, préparation d’épisodes de podcasts ou d’expositions) pour faciliter l’échange et l’approfondissement du thème.

Intérêts

Découvrir des approches conceptuelles et pratiques variées

S’entraîner au travail collectif dans un environnement franco-allemand et international construit autour de l’interdisciplinarité

Bénéficier d’un regard neuf sur son travai

Méthode

Des chercheurs et chercheuses confirmées représentant différentes disciplines proposeront des interventions et seront disponibles pour des séances de tutorat personnalisé. Les jeunes chercheurs et chercheuses (du master au post-doctorat) auront à présenter brièvement leur recherche. L’originalité de cette école d’été réside dans le temps réservé à des travaux de groupe inventifs destinés à l’élaboration de réflexions transversales et à l’imagination en commun de modes de restitution originaux et collectifs lors de la séance finale (épisode de podcast, vidéo, projet d’exposition etc.).

Modalités de candidature

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue.

Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de leur université.

Les jeunes chercheur.e.s qui souhaitent participer à cette école d’été doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater, avant le 28 avril 2024 sur le site du CIERA (https://www.ciera.fr/fr/manifestation/21318) en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique (max. deux pages), une lettre de motivation d'une page maximum ainsi qu'un court résumé des travaux de recherche (max. 8000 signes espaces compris).

Frais de participation et de déplacement

Une participation de 50€ sera demandée aux candidat.e.s sélectionné.e.s

L’hébergement au Moulin d’Andé (en chambre double) et les repas seront pris en charge par le CIERA

Les frais de transport seront remboursés dans la limite de 150€ pour les participant.e.s venant de France et de 200€ pour les participants venant de l’étranger.

Le trajet entre Paris et le Moulin d’Andé (A/R) se fera en autocar avec l’ensemble du groupe.

Comité scientifique

Mathilde Darley (CNRS), Nathalie Faure (CIERA), Karim Fertikh (Université de Strasbourg/CIERA), Nicolas Hubé (Université de Lorraine/CIERA), Marieke Louis (Centre Marc Bloch), Esther Möller (Centre Marc Bloch), Jay Rowell (Centre Marc Bloch)

Contact

Isabelle Schäfer

isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr