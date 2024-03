Devant les émergences polymorphes de la Terre promise, nous proposons dans ce colloque de réfléchir aux manifestations et à la signifiance de ce concept dans le domaine de la fiction narrative contemporaine espagnole. Est-il possible de parler de réécritures de ce que l’on est amené à considérer comme un mythe biblique ? Dans quelles mesures est-il envisageable d’en évoquer la déconstruction, la reconstruction ou la régénération ? Les représentations modernes de ce territoire ancestral s’inscrivent-elles dans un principe de continuité avec le récit originel ou subissent-elles de profondes mutations renouvelant l’imaginaire qui lui est traditionnellement associé ?

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.