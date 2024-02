The first generations of the conquest – 2: to settle

Announcement

Argumentaire

Cette troisième rencontre du programme Pax Normanna s’inscrit dans le prolongement de la Journée d’étude organisée à Oxford les 22-23 septembre 2023, et qui était consacrée à « ceux qui partent ».

L’historiographie actuelle tend à relire l’ensemble des phénomènes historiques liés aux conquêtes et aux constructions politiques consécutives dans une approche socio-politique et « bottom-up » qui brouille les frontières entre le temps de la guerre et celui de la construction politique. Parallèlement, ce qu’on appelle les « mondes normands », de la période viking à la construction des États latins d’Orient en passant par le duché de Normandie, le royaume d’Angleterre et celui de Sicile sont l’objet de lectures comparatives concernant les phénomènes de migrations, de transferts culturels, de dynamiques sociales. Dans ce double cadre, le programme « Pax Normanna » envisage une analyse comparée complète des phénomènes de transition et d’accommodement liés aux conquêtes « normandes » dans les pays riverains des mers septentrionales et dans le bassin méditerranéen, en s’appuyant sur des outils prosopographiques numériques permettant de scruter les premières générations des conquérants, et sur des concepts déployés pour d’autres périodes (la « pacification ») en assumant l’anachronisme novateur de ces usages.

Cette rencontre envisagera plus spécifiquement les interrogations liées à l’établissement des conquérants, en confrontant les différentes situations rencontrées dans les mondes normands en Normandie, en Grande-Bretagne et en Irlande, en Italie méridionale et en Sicile, en Ifrîqiya et en Terre Sainte. Elle renvoie donc aussi au colloque inaugural de Pax Normanna qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle en octobre 2022 sur la thématique de la « pacification ».

Si ces questions ont été largement abordées par l’historiographie consacrée à l’expansion des Normands, nous souhaitons orienter les discussions autour de quelques thématiques permettant de mieux faire ressortir les modalités et étapes de l’établissement des premières générations de conquérants.

Il s’agira en particulier de s’interroger sur :

La question du biais documentaire : l’établissement des nouveaux venus est-il l’objet d’un discours unilatéral des conquérants ? Inversement comment percevoir la voix des populations conquises, qu’elles soient dominées ou qu’elles rallient le nouveau pouvoir ? Y a-t-il un biais de source qui doive être dépassé par une méthodologie ad hoc ? Quels sont les moyens de connaître les divers types et possibilités de réaction des populations locales, leur appréciation de la dynamique d’implantation en cours, les éventuels discours de résistance, de contestation et d’accommodement et les relations entre tel ou tel type de discours et le décor socio-politique de l’écriture de la source ? On pense par exemple à l’analyse comparée, par Markus Krumm, des récits de Falcon de Bénévent et d’Alexandre de Telese sur la conquête normande de l’Italie du Sud, en fonction du contexte socio-politique présidant à ces discours.

La circulation des savoirs que les nouveaux venus construisent sur les régions de conquête y compris durant leur implantation pérenne, et la circulation de ces savoirs, avec les populations indigènes.

L’acquisition de nouvelles terres, droits ou fonctions, en essayant de discerner les rythmes et les modalités de ces acquisitions. Celle-ci peuvent varier selon les conditions de la conquête ou, à l’occasion, selon les accords qui ont été conclus entre les autorités locales et les conquérants. Il faut aussi considérer la compétition entre les différents acteurs des concessions de titres (comtaux, ducaux) qui firent émerger de nouvelles entités politiques ou installer les nouveaux venus comme gouvernants d’anciennes entités.

Les logiques de contrôle de l’espace : constructions castrales, occupation d’équipements fortifiés préexistants, glacis frontaliers, implantation d’établissements religieux, et les enjeux de domination symbolique et matériels de l’espace y compris par des objets tels que les sceaux, les chartes, les inventaires fonciers, la cadastration, etc.

La mobilité sociale et géographique permise par l’implantation des conquérants, à examiner sous l’angle des opportunités offertes par la conquête et les façons dont les nouveaux venus s’en sont saisis.

Les migrations intervenues après la conquête et dans la foulée de celle-ci. Les enjeux démographiques qui conduisent à l’appel à de nouvelles vagues migratoires.

Les rivalités et coopérations, ou pour reprendre un néologisme, la « coopétition » qui a pu s’établir entre les conquérants eux-mêmes ou avec les élites locales (ce qui inclut aussi les stratégies d’alliances matrimoniales, les concessions de titres – et par qui – et des systèmes de répartition des biens).

Les conditions juridiques dans lesquelles s’établissent les nouveaux venus. Jouissent-ils par exemple d’une protection particulière sanctionnée par la loi (on songe par exemple au murdrum) ? Quel est le régime juridique suivi en cas de litige entre les Normands et les populations locales, ou la nature des arrangements qui sont trouvés ? Y a-t-il innovation juridique suite à l’établissement durable des nouveaux venus ?

Les réseaux qui se mettent en place ou se juxtaposent à d’autres, soient qu’ils aient été en partie importés, soient qu’ils intègrent des éléments autochtones.

De manière plus générale, les relations avec les populations allogènes (du rejet à une coopération et aux diverses formes d’alliances) et l’opportunité ou non de l’usage de notions telles que l’accommodement, la construction étatique et la fabrique du consensus pour définir ces processus. Cela inclut la confiscation des terres et leur répartition entre les conquérants et/ou entre eux et les locaux ; les mesures d’éloignement – exils, otages – la collaboration sélective, la marge de manœuvre laissée aux populations locales, etc. ).

Les solidarités qui se développent ou se transforment dans le contexte d’une implantation nouvelle, soient qu’elles préexistent à la conquête, soient qu’elle se nouèrent lors de celle-ci ou dans les conditions qui en sont issues.

Les rapports entretenus avec les pouvoirs centraux ou locaux, civils ou ecclésiastiques, que les conquérants contribuent à mettre en place, et qu’à l’occasion ils contestent et que souvent ils régulent, ce qui est une condition d’une domination durable.

L’introduction ou non de cadres socio-politiques ou économiques inconnus dans les régions d’accueil (la féodalité en Italie du Sud et en Sicile, par exemple) et l’adaptation des populations locales à ces nouvelles infrastructures du pouvoir politique et économique.

Le maintien ou non des liens avec les régions de départ : la dynamique d’insertion des conquérants est-elle (au moins en partie) soutenue par des relations avec la « région-mère » ?

La liste n’est pas exhaustive. Comme lors de la première rencontre les cas de figure inédits, ou méconnus parce que moins bien documentés ou n’ayant pas jusque-là suscité de monographie seront les bienvenus. La démarche alliera des enquêtes portant sur des individus des groupes particuliers, des monuments ou des sites archéologiques permettant d’appréhender la variété ou la complexité des processus à l’œuvre. Il s’agira également de poursuivre et de compléter l’enquête permettant de jauger une approche en termes de « génération(s) de la conquête ».

Conditions de soumission

Les interventions (30 min) seront présentées en français, en italien ou en anglais.

Les propositions de communication sont attendues

au plus tard pour le 1er juin 2024

avec un résumé (ou au moins les grandes lignes du sujet abordé).

Elles seront à retourner à l’une des adresses suivantes :

Pierre Bauduin : pierre.bauduin@unicaen.fr

Annick Peters-Custot : annick.peterscustot@univ-nantes.fr

Luigi Russo : luigi.russo@unier.it

Les journées d’étude se tiendront au Centro Europeo di Studi Normanni (Ariano Irpino) les 18-19 octobre 2024.

Responsables scientifiques