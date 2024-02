À propos des phénomènes d’accord en arabe

Announcement

Présentation

Ce colloque prend pour objet les phénomènes d’accord en genre et en nombre en arabe dans toutes ses variétés, en diachronie comme en synchronie. Les enjeux de cette question sont multiples.

Sur le plan linguistique, d’abord, on pourra s’interroger sur les principes qui régissent le fonctionnement et la hiérarchisation des accords en arabe. On s’intéressera aux usages dans les différents registres, variétés et états de la langue.

Sur le plan de l’histoire des idées linguistiques, ensuite, on réfléchira à la manière dont les grammairiens, tant arabes qu’arabisants, ont théorisé ces principes pour en faire des règles grammaticales. En effet, la question de l’accord ne semble pas faire l’objet d’un traitement particulier par les grammairiens arabes anciens : on pourra alors s’interroger sur le caractère tardif de l’attribution d’un terme arabe technique (muṭābaqa) au phénomène de l’accord. À partir de quand une catégorie consacrée aux phénomènes d’accord per se apparaît dans les textes des grammairiens ?

Sur le plan de la didactique de l’arabe, on pourra étudier la place occupée par les règles d’accord dans les manuels et dans les programmes scolaires. Ces règles ne reprenant pas tous les cas possibles, notamment ceux attestés dans les textes anciens, prétendument base de l’arabe classique, on se posera la question de définir ce qui fonde les frontières entre ce qui est légitime, ce qui est toléré et ce qui est totalement proscrit (frontières qui peuvent être variables entre oral et écrit d’une part, entre compétences actives et passives d’autre part). On s’interrogera ainsi sur l’écart entre la norme et les usages réels dans les différents registres de la langue.

En linguistique diachronique, la grammaire scolaire de l’arabe présente les règles d’accord comme un système figé et relativement simple. Mais est-ce que ce système est aussi figé et immuable que le présente la grammaire arabe ? Les textes ne porteraient-ils pas la trace d’évolutions ou de changements qui peuvent indiquer soit des innovations dues, par exemple, à d’éventuels contacts de langues ou d’interférence de variétés (standard vs dialectal), soit des retours à des pratiques anciennes ?

De manière plus générale, on se demandera si une étude croisée des phénomènes d’accord en arabe littéral et dans les dialectes arabes ne permettrait pas d’améliorer notre connaissance de la langue arabe et de son histoire.

Les propositions des contributeurs pourront porter sur tous les états et les variétés de l’arabe (arabe archaïque, épigraphique, coranique, classique, arabe moyen, dialectes arabes anciens et modernes, ainsi que l’arabe standard moderne et contemporain) à travers différents cas de figure, entre autres :

nom - adjectif épithète

nom - démonstratif

accord des participes passifs des verbes transitifs indirects

verbe - sujet

nombre - objet compté

extensions du concept : les écritures inclusives ; un “neutre” en arabe ? ; etc.

Les corpus pourront tout aussi être variés : Coran et textes religieux ; textes littéraires (prose et poésie), littérature savante, médiane et populaire ; journaux et médias ; langue d’internet et des réseaux sociaux ; etc.

Public et retombées attendus

Ce colloque s’inscrit dans la nouvelle question de linguistique au programme de l’agrégation d’arabe, qui porte sur les phénomènes d’accord en genre et en nombre en arabe. La préparation de cette nouvelle question nous amène à réfléchir, en même temps, au fonctionnement linguistique de ces traits grammaticaux et à leurs implications pédagogiques. Partant, les retombées seront doubles :

du côté scientifique, améliorer notre connaissance de l’histoire de la langue arabe dans toutes ses variétés et affiner la description de son système linguistique, en apportant ainsi de nouvelles données pour la production d’une grammaire descriptivement plus proche des usages réels et plus adéquate par rapport aux normes transmises par les grammaires arabes et arabisantes ;

du côté pédagogique, contribuer à la formation des candidats aux concours de l’enseignement (Agrégation et Capes), et plus largement des enseignants d’arabe, en les amenant à réfléchir à la norme enseignée et en essayant de leur fournir de nouveaux outils pour leur pratique professionnelle.

Organisateurs

Francesco Binaghi (Sorbonne Université / CERMOM)

Julien Sibileau (Inalco / CERMOM)

Programme

Jeudi 29 février 2024

Salle des Actes, Sorbonne

9h45-10h : Accueil des participants

10h-10h10 : Mot d’introduction des organisateurs

10h10-10h55 : Jean-Patrick GUILLAUME (Université Sorbonne Nouvelle / HTL), « Les paradoxes de la luġat akalūnī l-barāġīṯ»

10h55-11h15 : Pause-café

11h15-12h : Otto ZWARTJES (Université Paris Cité / HTL), « Spanish Missionary grammars of Arabic by Franciscans in Damascus (17th-18th century) and their approaches to syntax »

(Université Paris Cité / HTL), « Spanish Missionary grammars of Arabic by Franciscans in Damascus (17th-18th century) and their approaches to syntax » 12h-12h30 : Julien SIBILEAU (Inalco / CERMOM), « À propos de l’accord en genre et en nombre des adjectifs en faʿīl»

12h30-14h15 : Déjeuner

14h15-15h : Jean DRUEL (Institut dominicain d’études orientales, Le Caire), « Ḥawāsī et transmission du Kitāb de Sībawayh : comment les traditions de commentaires naissent et meurent dans les marges : l’exemple des pluriels brisés masculin et féminin de certains adjectifs »

(Institut dominicain d’études orientales, Le Caire), « Ḥawāsī et transmission du Kitāb de Sībawayh : comment les traditions de commentaires naissent et meurent dans les marges : l’exemple des pluriels brisés masculin et féminin de certains adjectifs » 15h-15h30 : Mustafa ALLOUSH (Université Lumière Lyon 2 / CIHAM), « Les justifications alambiquées des grammairiens arabes, ou comment ramener le déviant dans le droit chemin : l’exemple de l’accord »

15h30-16h : Pause-café

16h-16h30 : Salam DIAB-DURANTON (Université Grenoble Alpes / LIDILEM), « Les collectifs en arabe : typologie et accord »

(Université Grenoble Alpes / LIDILEM), « Les collectifs en arabe : typologie et accord » 16h30-17h : Francesco BINAGHI (Sorbonne Université / CERMOM), « La classification de certains noms “collectifs” par al-Zaǧǧāǧī (m. 337/949) et ses commentateurs : pour une historicisation des catégories grammaticales »

Vendredi 1er mars 2024

Auditorium Dumézil, Maison de la Recherche, Inalco

9h30-10h15 : Georgine AYOUB (Inalco / CERMOM), « L’accord des têtes prédicatives en arabe littéraire et en arabe libanais »

(Inalco / CERMOM), « L’accord des têtes prédicatives en arabe littéraire et en arabe libanais » 10h15-10h45 : Bruno HERIN (Inalco / CERMOM), « L’accord en arabe jordanien »

10h45-11h15 : Pause-café

11h15-12h : Manuel SARTORI (Aix-Marseille Université / IREMAM), « La catégorie de neutre en arabe »

(Aix-Marseille Université / IREMAM), « La catégorie de neutre en arabe » 12h-12h30 : Jacopo FALCHETTA (Università degli Studi di Bergamo), « L’accord en arabe maghrébin : entre sémantique, syntaxe et influence du canal »

(Università degli Studi di Bergamo), « L’accord en arabe maghrébin : entre sémantique, syntaxe et influence du canal » 12h30-13h : Marie VARIN (Université Rennes 2 / LIDILE / Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan), « Les enjeux de la didactisation de l’accord du pluriel non humain en arabe parlé de Damas : analyse sociolinguistique et variationniste des implications pédagogiques de son enseignement »

Inscription (auditoire)

Formulaire d’inscription pour assister au colloque : https://forms.gle/kn494uHn7JDx2Db8A

ATTENTION : inscription obligatoire pour accéder aux locaux de la Sorbonne.

Date limite d’inscription : lundi 26 février 2024