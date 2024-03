Érasme et le livre. Rencontre en hommage au Prof. Fr. Bierlaire

Abstract

Le Professeur Franz Bierlaire (ULiège) nous a quittés en novembre 2023. Avec lui, nous perdons un grand spécialiste de la Renaissance et un grand pédagogue qui a su donner la passion de l’histoire à des générations d’étudiants et d’étudiantes. Il a dédié sa carrière à l’étude de la figure d’Érasme, mais aussi à la question du livre scolaire et à l’éducation au cours de la Renaissance. En guise d’hommage, la Maison d’Érasme, le groupe de contact FNRS « Documents rares et précieux » et l’unité de recherches Transitions (ULiège) organisent la rencontre Érasme et le livre en mémoire du grand intérêt que portait Franz Bierlaire au rapport qu’entretenait Érasme au(x) livre(s).