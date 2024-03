Marseille, ville-laboratoire d’anthropologie urbaine ?

L’association AnthropoVilles créée en 2018 est dédiée à l’anthropologie urbaine. Elle entend mettre en valeur les connaissances produites par l’enquête ethnographique et l’analyse anthropologique des mondes urbains. Elle organise des journées d’études/séminaires itinérants pour faire le point sur les différentes écoles de pensée qui ont fait l’anthropologie urbaine française. Il s’agit d’entreprendre une histoire des idées mais aussi de questionner le rapport entre les lieux et les idées : dans quelle mesure des formes de ville ont-elles influencé des formes de pensée ?

Journées d’études itinérantes et internationales, organisées par le laboratoire INAMA (ensa•m), l’association AnthropoVilles et avec le soutien du LAVUE

