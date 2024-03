Labels patrimoniaux et touristiques en région Centre-Val de Loire

Announcement

Présentation

La multiplication des labels du patrimoine, des marques et des outils de promotion territoriale ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux académiques analysant, d’une part, les distinctions entre ces différents outils (Tanchoux et Priet, 2020, Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, PUR) ; d’autre part, les attentes de « marketing territorial » de la part des pouvoirs publics (Fournier, 2014, Labellisation et mise en marque des territoires, Ceramac).

Considérés globalement comme des outils de certification d’une certaine qualité, ces labels dans le cas des politiques patrimoniales et touristiques renvoient à la qualité architecturale, paysagère du patrimoine bâti ou à la qualité du cadre de vie et de l’offre touristique.

Financé par la Région Centre-Val de Loire, le projet de recherche LAPTER (Université de Tours, Université d’Orléans, Université Paris Cité), porté par les laboratoires CITERES, CRJP, Géographie-cités associés à la MSH Val de Loire interroge la place des labels de valorisation patrimoniale et touristique dans la planification des territoires, le développement local et les stratégies des acteurs locaux et nationaux porteurs de ces démarches. (https://lapter.hypotheses.org/)

Dans ce cadre, quatre labels du patrimoine urbain concentrent l’attention, à savoir les « Petites Cités de Caractère », les « Plus Beaux Villages de France », les « Plus Beaux Détours de France », « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » sur l’ensemble du territoire de la région Centre-Val de Loire.

A l’occasion du colloque du 13 mai 2024, universitaires, responsables des réseaux et élus locaux évoqueront les conditions de leur mise en œuvre en Région Centre-Val de Loire sur la base des trois pistes suivantes :

l’articulation entre les labels de « droit souple » et les outils du « droit dur » notamment des outils d’urbanisme et du patrimoine dans les critères d’attribution.

Le développement des labels comme « ressource territoriale » en termes de retombées économiques et touristiques, de soutien à une économie résidentielle et de mise en valeur des spécificités locales

le rôle des labels dans la mise en réseau et partage d’expériences entre collectivités et dans la gouvernance des politiques publiques.

Programme

8h30 : Café d’accueil

9h-9h25 : Introduction : Philippe Tanchoux (CRJP) : Les labels du patrimoine urbain au carrefour des enjeux de marketing territorial, de gouvernance et de management

9h25-9h50 : François Priet (CRJP) : Le label patrimonial comme outil de contractualisation

9h50h-10h15 : Fouad Eddazi (CRJP) : Droit de l'urbanisme et labellisation patrimoniale des villes

10h15-10h35 : Pause

10h35-11h00 : Hervé Cividino (CAUE 45) Béatrice Renon (CAUE 18) : Accompagner les dynamiques de labellisation : le rôle des CAUE du Loiret et du Cher

11h00-11h50 : P.-L. Ballot, M. Gigot, H. Ter Minassian (CITERES) :- Le label patrimonial produit-il de l'attractivité ? Etat des lieux en région Centre-Val de Loire- Les bénéfices d'une labellisation : retours d'expérience depuis les terrains d'étude

11h50–12h05 : Echanges avec la salle

12h05–14h00 : Pause déjeuner

14h00–14h20 : Marc Richet, directeur du Comité régional du Tourisme Centre-Val de Loire : Les enjeux de la labellisation patrimoniale sur le tourisme régional

14h20–15h30 : Table ronde 1 : Labellisation patrimoniale, urbanisme, embellissement et environnement

animée par Arnaud de Lajartre (Université d’Angers)

Laurent Mazurier, Directeur Petites Cités de Caractère PCC

Xavier Louy, Délégué général Plus Beaux Détours de France PBDF

Alain Di Stefano, Président des Plus Beaux Villages de France PBVF

, Président des Plus Beaux Villages de France PBVF Sylvie Marchant, Conseillère pour la valorisation des patrimoines, DRAC Centre-Val de Loire, VPAH

15h 30–15h50 : Pause

15h50–17h15 : Table ronde 2 : De la ville aux pays, départements et région : les enjeux de territoire liés aux labels

animée par François Priet (CRJP)

Benoît Digeon, maire de Montargis (PBDF 45)

Jean-Claude Asselin 1er adjoint de St-Benoît-sur-Loire (PCC 45),

Alain Di Stefano, maire de Yèvre-le-Châtel (PBVF 45)

Laurence Renier, maire d'Aubigny-sur-Nère (PCC 18)

Laurent Pabiot, maire de Sancerre (PCC, PBVF 18)

Nathalie de Bartillat, maire d'Apremont-sur-Allier (PBVF 18), et VP CC Portes du Berry

, maire d’Apremont-sur-Allier (PBVF 18), et VP CC Portes du Berry Vincent Courtilat, directeur du Pays Loire-Val- d’Aubois (PAH 18)

Informations pratiques