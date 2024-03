Announcement

Argumentaire

Le SAO "Les graffitis de la Protohistoire à nos jours. Archéologie de l’expression spontanée" est dédié aux graffitis à travers les âges, de la Protohistoire à la période contemporaine. Ce séminaire s’intéressera aux graffitis et peintures, entendus comme la traduction d'une pratique spontanée d'inscription et de dessin non codifiée, sur la longue durée. Depuis la Protohistoire et jusqu'à notre société actuelle, des témoignages de ces gestes sont parvenus jusqu’à nous : marques, représentations figurées, symboles et/ou écriture, fixés sur des supports très variés. Leur sens est parfois évident, tant ils renvoient à des symboles universels ou expriment des faits explicites. Mais bien souvent, ces graffitis interrogent et résistent à l’interprétation, faute de connaissances suffisantes sur l’imaginaire des populations et le contexte dans lequel ils ont été produits. Ces graffitis incisés, peints ou gravés doivent faire l'objet d'une attention toute particulière dans la recherche archéologique par l'accès offert, presque intimiste, aux revendications, aux mœurs, aux désirs, aux loisirs ou encore aux gestes et aux croyances de leurs exécutants. Ce séminaire propose d'aborder la notion de graffiti de manière diachronique et s’intéressera aux différentes formes de représentation adoptées pour mettre en évidence des gestes et pratiques qui relient les générations qui se succèdent. Il est largement ouvert à toutes les personnes intéressées par cette thématique.

*Ce séminaire bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Programme

10h-10h15 : Accueil des participants

10h15-10h45 : Thomas Huet (LabEx ARCHIMEDE UMR 5140, Université Paul-Valéry Montpellier 3) – Les gravures incisées du mont Bego (Alpes-Maritimes), un état de la question.

(LabEx ARCHIMEDE UMR 5140, Université Paul-Valéry Montpellier 3) – Les gravures incisées du mont Bego (Alpes-Maritimes), un état de la question. 10h45-11h15 : Maxime Mortreau (Inrap) – Les graffitis sur céramique de la fouille du mithraeum d’Angers (Maine-et-Loire).

(Inrap) – Les graffitis sur céramique de la fouille du mithraeum d’Angers (Maine-et-Loire). 11h15-11h45 : Morgane Andrieu (Inrap, laboratoire ArAr – Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) – Graffitis sur céramiques en Gaule romaine.

(Inrap, laboratoire ArAr – Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) – Graffitis sur céramiques en Gaule romaine. 11h45-12h15 : Léa Picard (Service archéologique départemental de la Charente-Maritime) -Les graffitis de l'hôtellerie de l'abbaye de Maillezais (Vendée).

Pause déjeuner