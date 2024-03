Announcement

Apresentação

Organizado pelo Instituto de História Contemporânea (IHC - NOVA FCSH), em parceria com Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA) e o Departamento de Ciência da Comunicação da Universidade Complutense de Madrid, este congresso internacional compara os movimentos populares de base em Portugal e Espanha na década de 1970.

Entre 1974 (ano do 25 de abril) e 1977 (data das primeiras eleições gerais em Espanha), a Península Ibérica viveu o fim de duas longas ditaduras e o início dos seus regimes democráticos.

Embora muito diferentes nos seus processos de formação e transição, as experiências portuguesa e espanhola possuem aspetos comuns. Um deles, que constitui o foco deste congresso, é o surgimento de movimentos sociais que contribuíram para aprofundar a democratização real do sistema. Este congresso visa aprofundar o conhecimento sobre as manifestações e representações culturais, artísticas e mediáticas associadas aos movimentos sociais surgidos após a revolução portuguesa e a transição espanhola.

Embora composta por setores heterogéneos, essa efervescência coletiva promoveu formas alternativas de convivência, organização e distribuição de poder. A revista Realidades expressou-o enfaticamente na capa do seu primeiro número (janeiro de 1976) com a manchete "O povo volta".

Estas experiências foram a última tentativa na Europa ocidental de construir uma práxis revolucionária a partir da base, face à frustração causada pelos sistemas políticos anteriores.

Programa

09h30-18h30 | Auditório | Entrada livre

Dia 14, quinta-feira

09h30 - Receção dos participantes

10h00 - Conferência de abertura "O "Dia Inicial" e a Discronia. Revolução e Movimentos Sociais" | António Pedro Pita (Universidade de Coimbra)

11h00 - Pausa

11h15 - Imagens do movimento social

"La revolución está en los barrios. Escenas de la lucha vecinal en la Transición española" | Rafael R. Tranche (UCM) / Ana González Casero (UCM)

(UCM) / Ana González Casero (UCM) "O Povo da Democracia: ensaio sobre as representações da Revolução de Abril nas imagens televisivas" | Jacinto Godinho (Universidade Lusófona)

13h00 - Almoço

14h30 - Educação, Povo e Estudantes

"El movimiento estudiantil en España entre el tardofranquismo y la transición" | Eduardo González Calleja (Universidad Carlos III)

(Universidad Carlos III) "Novos modos de pensar a cultura? Dinamização cultural e prática democrática" | Sónia Vespeira de Almeida (CRIA - NOVA FCSH)

(CRIA - NOVA FCSH) "Vozes de aquém e de além-mar: o pensamento de Paulo Freire nos movimentos revolucionários de Brasil e Portugal em contextos educativos" | Adriano Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Filme: Paulo Freire e as 40 horas de Angicos (José Francisco dos Passos Júnior, Universidade Federal Rural do Semi-árido, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil)

19h00 - Instituto Cervantes: projeção de filmes documentais portugueses e espanhóis

La ciudad es nuestra (Tino Calabuig, 1975)

Jornal Cinematográfico Nacional (Unidade de Produção Cinematográfica nº 1, 1975)

Apresentação e comentários: Pedro Florêncio (NOVA FCSH) e José Filipe Costa (IHC - NOVA FCSH / IN2PAST)

Dia 15, sexta-feira

09h45 - Revolução, Arte e Cultura Pop

"Revolução e Arte da Performance em Portugal" | Cláudia Madeira (ICNOVA - NOVA FCSH)

(ICNOVA - NOVA FCSH) "A estética da torrente, gestos e tarefas da arte na revolução" | Luís Trindade (IHC - NOVA FCSH / IN2PAST)

11h15 - Pausa

11h30 - Revolução e Feminismos

"Documento y cárcel durante el tardofranquismo. Una propuesta a través de Josefina Molina" | Mar Marcos (UCM) / María Rosón (UCM)

(UCM) / (UCM) "Nome Mulher: uma série feminista no PREC (1974-1976)" | Carla Baptista (ICNOVA - NOVA FCSH)

13h00 - Almoço

14h30 - Lutas populares

"Semillas de resistencia: la lucha campesina en As Encrobas durante 1977" | Elpidio del Campo (U. Miguel Hernández) / Leónidas Spinelli (U. Miguel Hernández)

(U. Miguel Hernández) / (U. Miguel Hernández) "Ao virar da esquina. Movimentos populares urbanos em 1974-75 em Portugal" | Joana Craveiro (IHC - NOVA FCSH / IN2PAST / ESAD / Teatro do Vestido)

16h00 - Pausa

16h30 - Circulações Revolucionárias

"Entre Norte-Sul e Este-Oeste: uma revolução em Portugal" | Rita Luís (IHC - NOVA FCSH / IN2PAST)

(IHC - NOVA FCSH / IN2PAST) "El proyecto revolucionario del Partido Comunista de España y el comienzo de la Revolución de los Claveles. ¿Una ayuda o un obstáculo?" | Enrique González de Andrés (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) "Adelante Portugal: intersecções revolucionárias entre Cuba e Portugal" | Raquel Ribeiro (IHC - NOVA FCSH / IN2PAST)

18h30 - Encerramento

Ornanização

ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA; IHC - Instituto de História Contemporânea; IN2PAST - Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território; Universidad Complutense de Madrid (projecto FOTOTRANS - Fotoperiodismo y Transición española (1975-1982): la fijación y circulación de los acontecimientos a través de la prensa gráfica y su relectura memorística, ref. PID 2020-113419RB-I00).

Este evento é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos UIDB/04209/2020, UIDP/04209/2020, UIDB/05021/2020 e LA/P/0132/2020.