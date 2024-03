Le nord du Maroc dans l’accélération de la mondialisation

Depuis les années 2000, le nord du Maroc voit une partie de ses territoires intégrer de manière brusque et accélérée la mondialisation économique formelle, tandis que d’autres parties se développent à des rythmes différents : l’une subsistant grâce à des activités illégales, mais tout aussi mondialisées, tandis que l’autre, reste à l’écart de ces processus. Les interventions de cette journée analyseront les diverses modalités de développement du nord du Maroc en commençant par l’effervescence économique et urbaine de la région tangéroise, avant de se pencher d’une manière critique sur les aberrations écologiques de ce développement à travers l’exemple du secteur agricole rifain, et d’interroger enfin la recomposition des identités territoriales à l’aune des dynamiques qui traversent la région.

Organisée par le CAREP Paris, l’UMR Prodig et l’équipe Monde arabe et Méditerranée de l’UMR CITERES, cette journée d’étude pluridisciplinaire prolonge et élargit la publication du numéro 34 des Cahiers d’EMAM ,(2022).

Hybrid event (on site and online)

