Acteurs et réseaux en architecture (XIXe et XXe siècles)

Abstract

Dans la continuité du premier colloque de 2020, les membres du réseau « Transferts / interférences » vous convient à sa deuxième édition, qui porte sur les circulations transnationales, notamment les acteurs et leurs rôles dans les échanges et la diffusion de savoirs, de pratiques et d’objets liés à la conception et à la production d’architecture. Alors que le premier évènement s’est focalisé sur l’étude des relations France-Amérique latine, le second vise à échanger, avec les historiennes et les historiens de l’architecture qui s’intéressent aux circulations internationales, en élargissant le cadre d’analyse à de nouvelles aires géographiques, telles que l’Asie et les États-Unis.