Présentation

Fondé en 1834 par le ministre de l’Instruction publique François Guizot, rattaché à l’École nationale des chartes, membre de l’université de rang mondial Paris Sciences et Lettres, le Comité des travaux historiques et scientifiques est une institution unique dans le paysage de la recherche française. Il est à la tête d’un réseau composé de plus de 3 500 sociétés savantes, avec lesquelles il échange à l’occasion de son Congrès annuel ou dans le cadre de projets de recherche numériques, collaboratifs et ambitieux. Il fédère des scientifiques membres de prestigieuses institutions, des érudits locaux, des jeunes chercheurs et joue ainsi un rôle fondamental dans la construction et la transmission des savoirs. Le CTHS, à travers sa fondation, entend soutenir la jeune recherche en mettant en valeur et en favorisant la publication de thèses particulièrement remarquables.

Objet du concours

Les lauréats du concours recevront chacun un prix de 2 000 €. Les candidats s'engagent à publier leur thèse aux éditions du CTHS, avec possibilité d’une co-édition.

Pouvez-vous participer ?

Il faut pour cela avoir soutenu entre le 31 octobre 2021 et le 31 décembre 2023 une thèse en sciences de l’Antiquité. Le travail de recherche peut s’inscrire dans l’ensemble de ce champ (philologie classique, langues anciennes, histoire des mondes anciens, archéologie et histoire de l'art des civilisations antiques).

L’originalité des approches ou des objets constituera un critère important de choix, la possibilité de transformation en un ouvrage publiable s’adressant à des publics diversifiés également.

Comment participer ?

Les candidats doivent faire une demande d’inscription par mail au CTHS à l’adresse suivante : secretariat@cths.fr en envoyant tous les éléments suivants au format pdf :

le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli ;

la table des matières de la thèse ;

le rapport de soutenance ;

un résumé de la thèse (2 000 à 3 000 signes) ;

l’introduction et la conclusion ;

un projet de remaniement, de 3 pages maximum, indiquant le nombre de signes de la thèse (notes, bibliographie, annexes et index compris), dans lequel le candidat exposera les aménagements envisagés pour passer de la thèse au livre. Le projet de remaniement doit expliquer au jury comment le candidat compte transformer sa thèse en livre : axes à privilégier, parties à supprimer (de manière à ce que le volume ne dépasse pas 800 000 signes, notes comprises), réduire ou au contraire développer, documents ou illustrations qui semblent indispensables pour mettre en valeur le travail.

Vous pourrez vous inscrire entre le 1er mars et le 30 avril 2024.

Évaluation

Sur la base d’une courte présentation de leur thèse et d’un projet de remaniement conforme aux règles éditoriales du CTHS, les candidats devront montrer leur aptitude à dégager clairement la nouveauté et la richesse du contenu scientifique de leur travail.

Les membres du jury seront sensibles à la qualité rédactionnelle des travaux. En demandant aux lauréats un effort de réécriture pour passer d’une thèse à un livre, le jury souhaite toucher un public ne se limitant pas au seul cercle des spécialistes.

Une présélection des thèses participant au concours sera opérée sur la base des dossiers de candidature par la section « Sciences de l’Antiquité » du CTHS.

À l’issue de la présélection, les candidats retenus devront envoyer un exemplaire de leur thèse (envoi d’une version papier par la Poste et du pdf par mail) avant la date qui leur sera indiquée.

La section, après avoir soumis chacune des thèses à deux experts (qui ne doivent ni être le directeur de thèse, ni avoir fait partie du jury de soutenance), proposera un classement au Conseil de la fondation. La section se réserve le droit de ne pas retenir de thèse si les dossiers soumis ne lui semblent pas éligibles.

Le jury se prononcera en fonction de l’originalité et de la qualité du projet.