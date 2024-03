Le web des poéte·sses

Abstract

Transmise sur les réseaux sociaux, présente sur les forums d’écriture, discutée dans des podcasts et dans des vidéos, la poésie sur Internet est en plein essor. Cette journée d’étude interroge l’apparition de ce nouvel écosystème poétique, qui reste relativement en marge des études universitaires, bien qu’il fasse de plus en plus d’adeptes. Cet événement a pour ambition de favoriser une meilleure compréhension des enjeux esthétiques, économiques, politiques et sociaux de la poésie en ligne. Afin d’offrir un panorama aussi large et vivant que possible, les communications scientifiques alternent avec des lectures, des performances et une table ronde. Les intervenant·es, auteur·ices, chercheur·euses et artistes participent toutes et tous au dynamisme de la poésie en ligne aujourd’hui.