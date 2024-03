Announcement

Présentation

Écrire l’histoire des villes de l’antiquité tardive est un exercice difficile. Leurs vestiges ont longtemps été négligés et leur histoire mal comprise. Fort heureusement depuis quelques décennies, l’intérêt des chercheurs s’est porté avec une attention renouvelée sur cet objet de recherche, grâce à de nouvelles lectures et interprétation des sources ainsi qu’au développement des recherches archéologiques. Une telle dynamique a conduit à une croissance considérable de la documentation. Elle s’accompagne néanmoins d’une certaine compartimentation régionale des études. Le projet ANR-DFG Atlas des villes antiques de la péninsule Ibérique méridionale et du nord de l’Afrique a souhaité dépasser ce cloisonnement des études en comparant systématiquement l’histoire des villes de deux régions aux caractéristiques proches. Au terme de ce projet, il apparaissait nécessaire de poursuivre cette démarche comparative, au-delà des provinces concernées par le projet, vers l’Italie, la Grèce, les Balkans, l’Asie et l’Orient. La comparaison effectuée sur la base d’études de cas délimitées sur le plan géographique, temporel et thématique, et de ce fait présentant une nette identité structurelle, permet d’identifier des similitudes ou des différences. Ce sont justement ces dernières, ces particularités inattendues, qui recèlent un potentiel de connaissances, car elles suscitent des questionnements concernant les conditions de leur apparition, les raisons de leur évolution et leur détermination finale. Autant de questions qui permettent de faire avancer l’Histoire des villes tardives.

Le colloque "Les villes de l'Antiquité tardive à l'épreuve d'une analyse comparée" est organisé dans le cadre du projet "Les villes de l'Antiquité tardive dans la péninsule Ibérique et le Nord de l'Afrique (300-800)" financé conjointement par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la Deutsche forschungsgemeinschaft (DFG). Il vient conclure les travaux de recherche de ce programme de trois ans en proposant d'étendre la démarche d'analyse comparée des évolutions urbaines dans ces deux régions (hispanie et afrique) à d'autres provinces méditerranéennes.

Programme

20 mars

18h-20h

Apertura : Nancy BERTHIER, Directora de la Casa de Velázquez

Introducción : Sabine PANZRAM, Universität Hamburg, Laurent BRASSOUS, UMR 7266 LIENSs – Université de La Rochelle/CNRS

Ponencia : Jean François BERNARD, IRAA-CNRS UAR 3155 – Université de Pau et des Pays de l’Adour, et Titien BARTETTE, Iconem Paris : Retour d’expérience d’une approche méthodologique innovante : l’exposition Villes invisibles

21 mars

9h30-13h30. Presidencia : Sabine PANZRAM, Universität Hamburg

Mateusz FAFINSKI, Universität Erfurt : Researching the post-imperial city in a post-transformation world, 2005-2023

Discutants : Javier Arce (Université de Lille), Stéphanie Guedon (Université de Nantes), Rubén Olmo-López (Universidad de Oviedo), Sabine Panzram (Universität Hamburg)

Antonio E. FELLE, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Late Antique and Christian epigraphy in Rome. A case-study of changes in epigraphic habit

Discutants : Javier Arce (Université de Lille), Isabelle Mossong (Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI München)

Edward M SCHOOLMAN, University of Nevada. Reno, Linked civic transformation and landscape change in post-Roman Italy? 3 Case Studies

Discutants: Jesús García Sánchez (IAM Mérida – CSIC Junta de Extremadura), David Stone (University of Michigan).

15h30. Presidencia : Laurent BRASSOUS , UMR 7266 LIENSs – Université de La Rochelle/CNRS

Gideon AVNI, Israel Antiquities Authority and Hebrew University of Jerusalem, From Polis to Madina - a view from Late Antique urban centers in the Eastern Mediterranean

Discutants : Stefan Ardeleanu (RomanIslam – Universität Hamburg), Laurent Brassous (UMR 7266 LIENSs – Université de La Rochelle/CNRS), Mª Teresa Casal-Garcia (Universidad Autónoma de Madrid), Moheddine Chaouali, Institut National du Patrimoine, Patrice Cressier, CIHAM UMR 5648 – Université de Lyon/CNRS, Sonia Gutiérrez Lloret, Universidad de Alicante, Ada Lasheras González (ATLAS – Casa de Velázquez)

Pascale CHEVALIER , Université de Clermont-Ferrand, Les villes des Balkans méridionaux et occidentaux (IVe-VIIe siècle)

Discutants : Stefan Ardeleanu (RomanIslam – Universität Hamburg), Laurent Brassous (UMR 7266 LIENSs – Université de La Rochelle/CNRS), Mª Teresa Casal-Garcia (Universidad Autónoma de Madrid), Moheddine Chaouali (Institut National du Patrimoine), Patrice Cressier (UMR 5648, CIHAM – Université de Lyon/CNRS), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante), Ada Lasheras González (ATLAS – Casa de Velázquez)

22 mars

9h30. Presidencia : Laurent BRASSOUS , UMR 7266 LIENSs – Université de La Rochelle/CNRS, y Sabine PANZRAM, Universität Hamburg

José REMESAL RODRIGUEZ, Universitat de Barcelona :Interdependencias. El poder de las provincias en el imperio romano

Discutants : Touatia Amraoui (UMR 7299, Centre Camille Julian), Jaime Vizcaíno Sánchez (Universidad de Málaga), David Stone (University of Michigan)

Anna GUTGARTS, University of Haifa, Grappling with a multilayered urban legacy – Jerusalem between the Early Muslim and Crusader period and the memory of the city’s Byzantine/Roman past

Discutants : Mª Teresa Casal-García (Universidad Autónoma de Madrid), Patrice Cressier (UMR 5648, CIHAM – Université de Lyon/CNRS), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante), Ada Lasheras González (ATLAS – Casa de Velázquez)

Conclusiones : Javier ARCE, Université de Lille

