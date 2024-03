Inventer / inverser le Grand Paris

Le mot « inverser » explore ici les potentialités de renouvellement des recherches dans le double sens de « retournement de perspective » et de « changement d’ordre et de valeur ».

Le mot « inventer », pris dans sa double étymologie d’inventaire et d’invention, a permis plusieurs renouvellements. D’abord dépasser une historiographie qui a fait de la succession des grands plans d’aménagement la trame principale d’un récit de la métropole. Ensuite, réinscrire le cas parisien dans une approche comparative internationale en soulignant les circulations de savoirs et d’experts, en interrogeant de possibles « moments » autour desquels se nouent des problématiques communes. Enfin, enrichir l’histoire du fait métropolitain par d’autres questionnements : les scènes politiques, les paysages et représentations, la longue durée.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.