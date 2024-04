Contrat post-doctoral – Université de Lille

Announcement

Présentation du projet

Le projet WISE vise à explorer les zones de contact entre écriture poétique et discours scientifique en Grande-Bretagne de la période romantique à nos jours, à travers la perspective des femmes, qui, bien que longtemps exclues de toute éducation scientifique formelle, ont fait preuve d’une créativité intense face aux objets, aux méthodes et au langage des sciences, et face à leurs implications philosophiques et politiques. Ce projet sera mené de septembre 2024 à août 2026, en vue d’un dépôt de candidature au financement Advanced du European Research Council en 2026. Ce projet s’étend de la fin du XVIIIe siècle aux voix contemporaines qui perpétuent les questionnements ouverts à l'époque romantique. Il sera développé à partir de quatre axes : le rapport à l’autorité et au pouvoir scientifiques, l’imaginaire du corps dans un dialogue créatif avec les sciences de la vie, les pratiques matérielles et les technologies à la disposition des femmes, et l’écriture de l'Anthropocène. Le projet prend pour épicentre la Grande-Bretagne, mais son champ s’ouvrira vers des comparaisons avec des poétesses d’autres pays anglophones, notamment dans le cadre du quatrième axe.

Missions principales

(en lien avec la coordinatrice du projet)

(1) Compléter et stabiliser le corpus de sources primaires – en particulier localiser et numériser une partie des ressources non publiées ou non disponibles du corpus principal (poèmes), ainsi que des sources primaires complémentaires (lettres, carnets, journaux et notes de terrain).

(2) Mener des entretiens avec une sélection de poétesses qui écrivent actuellement sur ces thématiques.

NB. Les objectifs (1) et (2) impliqueront des séjours de recherche à l’étranger pour lesquels la personne recrutée disposera d’un budget d’environ 5000 €.

(3) Passer en revue les sources secondaires.

(4) Analyser le corpus poétique, le corpus complémentaire et les enregistrements d’entretiens. Cette première exploitation des sources donnera lieu à la constitution d’une base de données de poèmes numérisés et de ressources complémentaires (lettres, notes de terrain et journaux…).

(5) Contribuer à l’organisation des différentes activités scientifiques liées au projet (organisation de journées d’études, ateliers, etc.).

Profil recherché

Diplôme requis

Doctorat en études anglophones

Compétences attendues

Une spécialisation en littérature anglophone, une expertise en poésie anglophone et / ou en littérature britannique seront appréciées.

Une très bonne maîtrise de l’anglais et du français à l’écrit comme à l’oral.

La capacité à mener des recherches de terrain (archives, entretiens) à l’étranger.

La capacité à mener un travail d’analyse, de synthèse et de rédaction de haut niveau.

Une expérience ou des notions dans le domaine du traitement numérique des données collectées ou la volonté de se former dans ce domaine.

Conditions d'emploi

Catégorie

Agent contractuel de catégorie A

Durée

1 an, renouvelable une fois, pour une durée totale de 2 ans

Type de contrat

Contrat post-doctoral à temps plein

Rémunération

Selon la grille de rémunération de l’Université de Lille, qui prévoit actuellement un salaire brut mensuel compris entre 2360 € et 2834 € pour les post-doctorant.e.s.

Date de prise de poste

2 septembre 2024

Lieu d’exercice

Université de Lille, Campus Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq, France

Laboratoire de rattachement

La personne recrutée sera rattachée au laboratoire Cécille (ULR 4074) de l’Université de Lille.

Procédure de candidature

Date limite de candidature

le lundi 22 avril 2024

Pièces demandées

(1) Un CV

(2) Une lettre de motivation en lien avec le projet WISE (3 pages max.)

(3) La copie du diplôme de doctorat

(4) Un exemple de production écrite individuelle (article, chapitre …)

Merci d’envoyer les pièces en un seul PDF aux adresses suivantes : sophie.musitelli@univ-lille.fr et bruno.legrand@univ-lille.fr

Processus de recrutement

Les candidatures incomplètes ou hors délai ne seront pas examinées.

Les candidat.e.s dont le dossier correspond aux attentes de la commission seront convoqué.e.s pour une audition de recrutement. Ces auditions auront lieu entre le 10 et le 18 juin 2024.