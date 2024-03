Announcement

Présentation

Ce séminaire propose d’éclairer la notion de « parcours » en psychiatrie et les enjeux en cours au regard des sciences humaines et sociales. Les objectifs sont doubles :

Nourrir une réflexion sur le parcours qui puisse aider les professionnels de terrain à mieux appréhender le vocable et les pratiques ;

Aider les chercheurs et les étudiants à appréhender ce champ encore insuffisamment questionné.

Au travers une diversité de situations et de disciplines, ce séminaire promeut la rencontre et les échanges entre les acteurs concernés par la psychiatrie, la santé mentale et les neurosciences, c’est-à-dire les chercheurs, les personnes malades ou en situation de handicap et les professionnels de santé. Le séminaire, organisé par le labo SM-SHS, permettra également d’illustrer et de soutenir l’intérêt d’un dialogue entre les sciences humaines et sociales et les acteurs de la psychiatrie.

La psychiatrie française se déploie autour d’une offre territoriale, le secteur, qui se donne pour mission de prendre en compte les besoins identifiés chez les personnes faisant l’expérience de problématiques psychiques, - de la prévention, au soin, à l’accompagnement médicosocial, social et plus largement la participation sociale. Ce virage ambulatoire, qui remonte aux années 1960, suscite une série de changement dans les représentations et les pratiques soignantes. Parmi les transformations en cours on assiste, d’une part, à une réorganisation du soin et des soignants en dehors des murs de l’hôpital, impliquant structuration et la coordination de réseaux d’acteurs dans des environnements spatio-temporels plus vastes et plus complexes que les enceintes d’une structure hospitalière – et d’autre part, à l’émergence de nouveaux dispositifs fondés notamment sur l’autosupport et cherchant à se poser en alternatives vis-à-vis des options médicales plus traditionnelles. De la sorte, les personnes faisant l’expérience de problématiques psychiques se trouvent engagées dans de nouvelles configurations de soins impactant leur trajectoire de soin et plus largement leurs itinéraires biographiques. Le soin s’organise alors non seulement autour de la personne mais également par la personne qui va prendre soin d’elle dans son environnement social et culturel. Dans ce contexte de transformation de la psychiatrie et plus largement du système de santé français, une notion bénéficie d’une attention toute particulière, celle de parcours.

Modalités de participation

Les séminaires se déroulent au GHU Paris, au grand amphithéâtre (site Sainte-Anne). D’une durée de 2 heures, entre 11h-13h, les séances seront l’occasion d’écouter un ou deux intervenants, suivi d’une discussion avec un acteur du GHU, un chercheur et le public présent. Les séminaires sont gratuits et ouverts à toutes et tous. Une inscription sera néanmoins demandée en amont. Un système de visioconférence permettra de suivre séance en distanciel.

Programme

Séance 1 : jeudi 28 mars 2024, 11h-13h. Introduction au séminaire et à la notion de parcours en santé

Introduction : Mr Couillard (directeur du GHU Paris psychiatrie & neurosciences), Emmanuelle Jouet , lannis McCluskey , Aurélien Troisoeufs (labo SM-SHS)

(directeur du GHU Paris psychiatrie & neurosciences), , , (labo SM-SHS) Intervenant: Nicolas HENCKES , chargé de recherche CNRS, centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société I cermes3 « Parcours de vie, parcours de soin : où est le problème ? »

, chargé de recherche CNRS, centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société I cermes3 « Parcours de vie, parcours de soin : où est le problème ? » Discutante : Aline Coudray, Directrice de la DIOPP, CH Sainte-Anne, GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Séance 2 : jeudi 25 avril 2024, 11h-13h. Les parcours en psychiatrie

Intervenants :

Sophie PESESSE , Assistante-doctorante en sociologie Centre d'Anthropologie, Sociologie, Psychologie - Études et Recherches {CASPER) UC Louvain Saint-Louis Bruxelles.

, Assistante-doctorante en sociologie Centre d'Anthropologie, Sociologie, Psychologie - Études et Recherches {CASPER) UC Louvain Saint-Louis Bruxelles. Francois SICOT , Professeur en Sociologie de la santé, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires {LISST).

, Professeur en Sociologie de la santé, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires {LISST). Discutant : Dr Gourevitch, Chef du Pôle CPOA-SMPR-PsyLine, Vice-Président de la CME locale, CH Sainte-Anne, GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Séance 3 : jeudi 16 mai 2024, 11h-13h. Thématique : Les acteurs des parcours

Intervenants :

Ismaël BECHLA , anthropologue, ENS de Lyon / ED 487 Philosophie

, anthropologue, ENS de Lyon / ED 487 Philosophie Invitation en cours

Discutant(e) :Pair aidant professionnel

Séance 4 : jeudi 24 octobre 2024, 11h-13h. Ruptures et bifurcations dans les parcours

Intervenantes :

Eliane ROTHIER BAUTZER , Maitresse de conférences HDR, CERMES3 Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et SociétéEHESS, CNRS UMR 8211, INSERM U988

, Maitresse de conférences HDR, CERMES3 Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et SociétéEHESS, CNRS UMR 8211, INSERM U988 Marie DOS SANTOS , Aix-Marseille Univ, INSERM, IRD, SESSTIM, Sciences économiques & sociales de la santé & traitement de l’information médicale, Marseille.

, Aix-Marseille Univ, INSERM, IRD, SESSTIM, Sciences économiques & sociales de la santé & traitement de l’information médicale, Marseille. Discutante: Dr Corinne Launay, Cheffe du Pôle Psychiatrie Précarité Cheffe de service d'appui« Santé Mentale Exclusion Sociale» GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Séance 5 : jeudi 28 novembre 2024, 11h-13h. Des parcours croisés en psychiatrie

Intervenante :

Delphine MOREAU , sociologue, EHESP-Département SHS - Laboratoire Arènes (UMR 6051)

, sociologue, EHESP-Département SHS - Laboratoire Arènes (UMR 6051) Invitation en cours

Discutant : à venir

Séance 6 : jeudi 19 décembre 2024, 11h-13h. Parcours, accompagnement et projet

Intervenant :