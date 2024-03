Pastoral Academies. A global Phenomenon?

Announcement

À l’intersection entre littérature et histoire socio-culturelle, mais aussi entre méthodes, le comparatisme et l’approche historico-philologique, ce colloque offre une occasion de rencontre aux traditions d’étude de plusieurs pays, dont notamment la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne, autour d’un sujet de recherche relativement nouveau : l’académie pastorale. Entre le XVI e et le XIX e siècle, partout en Europe, voire en Amérique latine, poètes, femmes et hommes de femmes ont pris des noms de bergers au sein d’académies littéraires en forme pastorale. Si certaines académies sont bien connues (l’Accademia dell’Arcadia de Rome, le Pegnesische Blumenorden de Nuremberg), le phénomène a eu une ampleur insoupçonnée et mérite d’être éclairé dans sa dimension globale.

Presentation

At the intersection between literature and socio-cultural history, but also between methods, the comparative and the historical-philological approach, this conference offers an opportunity for the study traditions of several countries, including France, Italy, Germany, Spain and Poland, to come together around a relatively new research subject: the pastoral academy. Between the sixteenth and nineteenth centuries, throughout Europe and even in Latin America, writers, poets and scholars, men and women, took on the names of shepherds in pastoral literary academies. While some of these academies are well known (the Accademia dell'Arcadia in Rome, the Pegnesische Blumenorden in Nuremberg), the phenomenon was on an unsuspected scale and deserves to be explored in its global dimension.

The full presentation can be read on the event website (in English, French, Italian, German, Spanish): https://academies.sciencesconf.org/resource/page/id/7

Planning

Thursday 4th April

9h – 9h30 Welcome of participants and breakfast

9h30 – 10h30 Congress Opening Discourses

Capucine Boidin , Vice-Présidente de la Commission de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle ;

, Vice-Présidente de la Commission de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle ; Emmanuel Bouju , directeur du CERC ;

, directeur du CERC ; Maurizio Campanelli , custode dell’Accademia dell’Arcadia ;

, custode dell’Accademia dell’Arcadia ; Luca Penge, for organizing committee.

Lien / link : meet.google.com/abf-dnhm-ymj

10h30 – 12h30 Panel 1

Lien / link : meet.google.com/abf-dnhm-ymj

Chairman : Guido Furci

Elisabetta Appetecchi (Roma La Sapienza) : « Il sogno di farsi pastori. Forme e generi di un idillio tra Cinque e Settecento »

(Roma La Sapienza) : « Il sogno di farsi pastori. Forme e generi di un idillio tra Cinque e Settecento » Charlotte Detrez (Paris Sorbonne Université) : « Être berger à Paris : le modèle des Illustres bergers (1626-1634) »

(Paris Sorbonne Université) : « Être berger à Paris : le modèle des Illustres bergers (1626-1634) » Delphine Montoliu-Di Stefano (Toulouse Jean Jaurès) : « Les académies pastorales en Sicile : des origines au XVIIIe siècle »

12h30 – 14h Lunch

14h – 16h Panel 2

Lien / link : meet.google.com/qxs-osnf-zqs

Chairman : Jean Boutier

Francesco Rossini (Milano Cattolica) : « Anticipazioni d'Arcadia sullo scorcio del Cinquecento. L'Accademia dei Pastori della Valle Tiberina »

(Milano Cattolica) : « Anticipazioni d'Arcadia sullo scorcio del Cinquecento. L'Accademia dei Pastori della Valle Tiberina » Claudia Tarallo (Siena Stranieri) : « Arcadia at the gates of Florence: the Pastori Antellesi and their academic production »

(Siena Stranieri) : « Arcadia at the gates of Florence: the Pastori Antellesi and their academic production » Lucrezia Arianna (Pisa Normale Superiore) : « Pietro Ottoboni e l’Accademia de’ Disuniti »

16h – 16h30 Coffee break

16h30 – 18h30 Panel 3

Lien / link : meet.google.com/kan-miso-yar

Chairman : Alexandre Stroev

Chiara Girlando (Paris EHESS) : « Des bergers dans le Palais des Doges de Venise : des représentations académiques ? 1595-1605 »

(Paris EHESS) : « Des bergers dans le Palais des Doges de Venise : des représentations académiques ? 1595-1605 » Tomasz Jędrzejewski (Warsaw) : « Puławy (1782-1830). Was it a Polish pastoral academy? »

(Warsaw) : « Puławy (1782-1830). Was it a Polish pastoral academy? » Luca Refrigeri (Saarland) : « Il modello del Consistori del Gai Saber di Tolosa per le accademie pastorali tra analogie, differenze e motivi comuni »

18h30 Cocktail

Friday 5th April

9h – 9h30 Welcome of participants and breakfast

9h30 – 10h30 Plenary Conference

Lien / link : meet.google.com/bvq-xmzo-uqd

Uli Rothfuss (Blumenorden) : Greetings and presentation of the Pegnesische Blumenorden of Nuremberg

10h30 – 12h30 Panel 4

Lien / link : meet.google.com/bvq-xmzo-uqd

Chairman : Carlo Girotto

Silvia Tatti (Roma La Sapienza) : « Crescimbeni e la Repubblica delle Lettere della prima Arcadia »

(Roma La Sapienza) : « Crescimbeni e la Repubblica delle Lettere della prima Arcadia » Irene Soldati (Milano Statale) : « L’attività poetica della Colonia arcadica Renia tra 1698 e 1710 »

(Milano Statale) : « L’attività poetica della Colonia arcadica Renia tra 1698 e 1710 » Stefano Crescenzi (Cassino) : « Il primo bicchiero a te consacro. Brindisi e sociabilità in Arcadia »

12h30 – 14h Lunch

14h – 15h30 Panel 5

Lien / link : meet.google.com/nbk-pmdq-dpi

Chairman : Pierre Zoberman

Victoria Gutsche (FAU Erlangen-Nürnberg) : « Female Sociability. Women and the Pegnesischer Blumenorden »

(FAU Erlangen-Nürnberg) : « Female Sociability. Women and the Pegnesischer Blumenorden » Stefania Baragetti (Milano Statale) : « Donne e poesia pastorale nell’Arcadia di Crescimbeni (1690-1728) »

15h30 – 17h Panel 6

Lien / link : meet.google.com/pbt-gmrb-bnu

Chairwoman : Noemi Linardi

Karin Peters (Bonn) : « Exile and friendship in Spanish Early Modern pastoral »

(Bonn) : « Exile and friendship in Spanish Early Modern pastoral » Cécile Devos (Paris Sorbonne Nouvelle) : « Des académies pastorales à un Parnasse académique au XVIIe siècle en Espagne »

17h – 17h30 Coffee break

17h30 – 18h30 Plenary Conference

Lien / link : meet.google.com/pbt-gmrb-bnu

Marie-Thérèse Mourey (Paris Sorbonne Université) : « Et in Germania Arcadia ? Modèles germaniques de sociétés pastorales »

20h30 Dinner

Satursady 6th April

9h30 – 10h Welcome of participants and breakfast

10h – 12h Panel 7

Lien / link : meet.google.com/iam-merx-eqw

Chairman : TBC

Valerio Sanzotta (Innsbruck Ludwig Boltzmann Institute) : « Poesia religiosa e tradizione pastorale in Arcadia: alcuni sondaggi e primi bilanci »

(Innsbruck Ludwig Boltzmann Institute) : « Poesia religiosa e tradizione pastorale in Arcadia: alcuni sondaggi e primi bilanci » Massimiliano Malavasi (Cassino) : « La libera arte dell’ecloga al tempo dell’Arcadia »

(Cassino) : « La libera arte dell’ecloga al tempo dell’Arcadia » Maurizio Campanelli (Roma La Sapienza) : « Vivere in Arcadia: realtà e rappresentazione di una patria comune »

12h-12h30 Jean Boutier (EHESS/CNE) : Conclusion and future prospects

Lien / link : meet.google.com/iam-merx-eqw

12h30 – 14h Lunch

Sponsors

Centre des Études et des Recherches Comparatistes (CERC) – Université Sorbonne Nouvelle (Paris)

Accademia dell’Arcadia (Roma)

Scientific committee

Jean Boutier (EHESS/CNE),

Maurizio Campanelli (Rome La Sapienza ; Arcadia),

Carlo Alberto Girotto (Sorbonne Nouvelle/LECEMO),

Françoise Lavocat (Sorbonne Nouvelle/CERC),

Yen-Mai Tran-Gervat (Sorbonne Nouvelle/CERC),

Pierre Zoberman (Sorbonne Paris Nord/CERC) et Luca Penge (Sorbonne Nouvelle/CERC).

Organising Committee