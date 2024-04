Bourses de soutien de l'Institut d’histoire de la Réformation

Les Bourses Regard sont destinées aux personnes de la relève académique qui travaillent sur les champs explorés par l’Institut d’histoire de la Réformation ou sur des thèmes apparentés, et qui sont désireuses de faire un séjour plus ou moins prolongé à Genève pour profiter des ressources de notre bibliothèque destinée aux chercheurs et chercheuses.

Nous vous rendons attentifs et attentives au fait que, durant notre cours d'été ainsi que pendant les périodes de fermeture pendant les vacances, il nous est impossible d'accueillir les visiteurs et visiteuses au sein de l'IHR. Nous vous invitons à contacter notre Secrétariat pour avoir de plus amples informations quant à ces périodes d’accueil restreint.

Les personnes sélectionnées s’engagent à présenter, lors d’une discussion orale, leur projet de recherche à la Direction de l’IHR et à fournir, au terme de leur séjour, un résumé détaillé de l’avancée de leur projet et des nouvelles pistes de recherches.

