Présentation

Le Québec dispose d'un système professionnel unique dans le monde. Pourrait-il servir de modèle dans d'autres juridictions ?

Au Québec, le système d'agrément des traducteurs et interprètes est cogéré par l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) et les universités en partenariat avec les institutions et les professionnels de l’industrie de la langue. Ce partenariat garantit, d’une part, la qualité des services offerts au public et assure, d’autre part, l’excellence professionnelle des traducteurs et interprètes agréés dans le but de protéger les utilisateurs de ces services. C’est une question d’intérêt public et de protection statutaire de celles et ceux qui bénéficient de ces services professionnels comme l’attestent les besoins dans le secteur de la médiation sanitaire et de la traduction ̸ interprétation juridique.

Le contexte socio-économique généré par la révolution numérique demande un changement de perspective dans de nombreux métiers et professions. Pour cette raison, les conditions de l’agrément des professionnels de la langue seront appelées à se repositionner progressivement par rapport à l’omniprésence de l’intelligence artificielle (IA).

plusieurs chercheurs, praticiens et étudiants de divers pays s’interrogent sur l’évolution des activités professionnelles dans un monde transformé par l’IA. Une réflexion sur les systèmes d'agrément des traducteurs et interprètes en Italie et ailleurs s’impose.

Cette journée d’étude se propose de mettre en relief l’originalité du modèle québécois et de réfléchir sur les points forts et faibles d’autres systèmes d’organisation professionnelle et notamment dans les contextes italien et européen.

Programme

9h00: Accueil des participants et inscription

9h30: Ouverture de la journée

Mots d’accueil

Egidio DANSERO , Vice-recteur adjoint chargé du développement durable et de la coopération au développement (Université de Turin)

, Vice-recteur adjoint chargé du développement durable et de la coopération au développement (Université de Turin) Alessandra FIORIO-PLA , Déléguée du Recteur pour la Francophonie (Université de Turin)

, Déléguée du Recteur pour la Francophonie (Université de Turin) Vanessa ANTONIALI , Attachée aux Affaires publiques et institutionnelles (Délégation du Québec à Rome)

, Attachée aux Affaires publiques et institutionnelles (Délégation du Québec à Rome) Matteo MILANI , Directeur du Département des Langues et Littératures étrangères et des Cultures modernes (Université de Turin)

, Directeur du Département des Langues et Littératures étrangères et des Cultures modernes (Université de Turin) Introduction Maria Margherita MATTIODA (Université de Turin)

Session 1 – Le système professionnel québécois : acteurs, institutions, contextes

10h00: James ARCHIBALD (Université de Turin), L’engagement sociétal des professionnels de la langue

(Université de Turin), L’engagement sociétal des professionnels de la langue 10h40: Betty COHEN (Ordre des traducteurs, terminologues, interprètes agréés du Québec, OTTIAQ), Intelligence artificielle et protection du public en traduction

11h10: Pause-café

Session 2 – Professione traduttore e interprete in Italia: attori, istituzioni, contesti

11h30: Tiziano A. LEONARDI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, ANITI), La professione del traduttore e dell’interprete in Italia prima della legge 4/2013: breve excursus normativo

(Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, ANITI), La professione del traduttore e dell’interprete in Italia prima della legge 4/2013: breve excursus normativo 12h00: Carla BELLUCCI (Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti, Assointerpreti), La legge 4/2013: l’esperienza di Assointerpreti

(Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti, Assointerpreti), La legge 4/2013: l’esperienza di Assointerpreti 12h30: Enrica TORTI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, AITI), La certificazione di terza parte per traduttori e interpreti: la norma UNI 11591:2022

(Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, AITI), La certificazione di terza parte per traduttori e interpreti: la norma UNI 11591:2022 13h00: Marina MINELLA (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, AITI), Il traduttore e l'interprete giuridico- giudiziario in Italia

13h30: Pause-déjeuner

[Après-midi] Centro Linguistico di Ateneo (CLA-Université de Turin) Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20 – Turin

Session 3 - Perspectives juridiques et socio-professionnelles

15h00: Thomas MULCAIR (Ancien président, Office des professions du Québec), Aspects juridiques et sociaux des professions de la langue au Québec

(Ancien président, Office des professions du Québec), Aspects juridiques et sociaux des professions de la langue au Québec 15h30: André GARIÉPY (Commissaire à l’admission aux professions, Office des professions du Québec), Mobilité des professionnels et reconnaissance des compétences

(Commissaire à l’admission aux professions, Office des professions du Québec), Mobilité des professionnels et reconnaissance des compétences 16h00: Silvia FERRERI (Université de Turin), Formare il traduttore giuridico: realtà e utopie

16h30: Pause-café

16h50: Fabien GIBAULT (Université de Bologne/Université de Turin), Les traducteurs au service de la lutte contre la criminalité : les défis des dialectes

(Université de Bologne/Université de Turin), Les traducteurs au service de la lutte contre la criminalité : les défis des dialectes 17h20: Silvia GILARDONI (Associazione Italiana per la Terminologia, Ass.I.Term), Le professioni nell’industria delle lingue: la formazione in terminologia

(Associazione Italiana per la Terminologia, Ass.I.Term), Le professioni nell’industria delle lingue: la formazione in terminologia 17h50: Ottavio RICCI (Associazione Nazionale Imprese Servizi Linguistici, UNILINGUE), Traduttori tra prodotto e processo: la prospettiva dell’industria delle lingue

18h20 - Table ronde - Québec-Italie : perspectives d’avenir

James ARCHIBALD (Université de Turin)

(Université de Turin) Irene BONATTI (CLA-Université de Turin)

(CLA-Université de Turin) Vincenzo LAMBERTINI (Université de Turin)

(Université de Turin) Maria Margherita MATTIODA (Université de Turin)

Conclusion de la journée

Langues de travail : français et italien

Direction scientifique

James Archibald, Maria Margherita Mattioda

Comité d’organisation

Vanessa Antoniali, Alessandra Giuliano, Vincenzo Lambertini, Maria Margherita Mattioda

