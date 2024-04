Open Data : Pilier de l’innovation et de la transformation digitale

Announcement

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, l’École des Sciences de l’Information et la Bibliotheca Alexandrina organisent la 8e École d’été internationale de la Francophonie en sciences de l’information et des bibliothèques de l’AIFBD.

Cette nouvelle édition propose une thématique à la pointe de l’actualité « Open data, levier de l’innovation et de la transformation digitale ». Elle offrira aux professionnels de l’information, doctorants et étudiants en master l’opportunité de s’approprier la science de l’information et des données, à travers trois grandes thématiques :

Gestion, traitement et analyse des données à l’ère numérique

Ouverture des données et Intelligence artificielle

Open Data et Open Innovation en pratique

Avec six jours de conférences et de cours pratiques, animés par des chercheurs et des experts internationaux. L’école d’été de l’AIFBD couvrira les dernières avancées dans le domaine de la gestion des données numériques : Open data et open science, Open source intelligence et veille compétitive, humanités numériques, datavisualisation, intelligence artificielle, Machine learning, cryptographie de l’information, etc.

Présentation

A l’ère de la transformation digitale et de l’intelligence artificielle, l’ouverture des données est au cœur des débats dans tous les secteurs, que ça soit au niveau des gouvernements, de la science ou du patrimoine culturel. La huitième édition de l’école d’été de l’Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD) ouvrira les débats sur l’ouverture des données et plus particulièrement sur la science ouverte, une thématique qui associe plusieurs acteurs et dimensions. Elle soulèvera les différentes préoccupations et réflexions autour de la dimension technologique, juridiques et politiques nationales d’accessibilité des données.

L’ouverture des données désigne la démarche qui vise à rendre accessibles les données numériques produites tant dans le secteur public que privé. Plusieurs gouvernements se sont engagés dans le mouvement de l’open data en mettant les données produites par les différentes instances politiques et institutionnelles à la disposition des entreprises, des citoyens et des chercheurs. Néanmoins, trois défis majeurs restent à relever à savoir 1/la normalisation et structuration des données pour garantir leur qualité 2/la mise en place d’infrastructures et de normes d’interopérabilité pour assurer l’échange des données entre différentes plateformes et institutions 3/ les politiques nationales de Science Ouverte.

La science ouverte est une nouvelle approche de partage, de reproductibilité des processus, des données et des résultats de la science, Elle ne cesse de prendre de l’ampleur grâce à sa légitimité en tant qu’accélérateur de l’innovation et de la R&D dans l’écosystème socio-économique. La reconnaissance des atouts de la science ouverte relatifs à l’innovation par l’OCDE a favorisé son adoption par les pays européens. Ce nouveau paradigme permet aux chercheurs de gagner du temps et d’accroitre leurs découvertes scientifiques grâce aux possibilités de reproductibilité et de transparence qu’il offre. Ce qui favorise le développement de la R&D, de la créativité et de l’innovation et de la collaboration avec le monde économique pour valoriser la recherche scientifique.

Après 30 ans de la naissance du mouvement de la Science Ouverte, L’école d’été de l’AIFBD est l’occasion de faire le point des projets et des infrastructures internationales de Science ouverte, des outils et des nouvelles technologies mises en œuvre pour la création, la gestion et l’accessibilité des plateformes de données publiques.

Thématiques

Open data : enjeux, gouvernance

– Open data : initiatives et projets internationaux

– Enjeux juridiques de l’open data

– Open innovation

Une Science ouverte, collaborative et innovante

– Ouvrir la science : publications et données de la recherche

– Edition numérique

– Politiques nationales de science ouverte

– Humanités numériques

Open data en pratique

– Open data en pratique : de la collecte à la visualisation des données

– Machine learning

– Introduction to Python

– Plateformes, outils et normes

Intervenants

Les conférenciers proviendront de grandes écoles en sciences de l’information et d’universités internationales.

Public cible

La formation est destinée à des professionnels de l’information pour renforcer leurscompétences, se mettre à jour et de développer un réseau international.

Les étudiants de 2ème ou de 3ème cycle peuvent également s’inscrire et suivre lescours offerts.

Une attestation de réussite sera délivrée selon des modalités bien précises.

Formule pédagogique

L’École se présente sous forme d’un ensemble de cours intensifs d’un volume horaire total de 30 heures

Les évaluations se feront en continu sous forme de travaux pratiques et de présentations de rapports ou quiz

L’École d’été se tiendra en format hybride (présentiel et distanciel)

Coûts de participation

Professionnels de l’information

Pays du Nord, en présentiel :

Membre* AIFBD : 200 euros

Non-membre AIFBD : 300 euros

Pays du Nord, à distance :

Membre* AIFBD :150 euros

Non-membre AIFBD :250 euros

Pays du Sud, en présentiel :

Membre* AIFBD : 150 euros

Non-membre AIFBD : 250 euros

Pays du Sud, à distance :

Membre* AIFBD : 100 euros

Non-membre AIFBD : 200 euros

Étudiants

Pays du Nord

En présentiel : 150 euros

A distance : 100 euros

Pays du Sud

En présentiel :100 euros

A distance : 75 euros

Inscription

L’inscription se fera en ligne sur https://www.aifbd.org/inscription-et-infos-pratiques/

Veuillez noter que les places sont limitées et seront attribuées selon l’ordre de réception des bulletins d’inscription dont le paiement aura été reçu.

Hébergement

Des chambres d’hôtels à coût négocié seront disponibles. La liste sera communiquée ultérieurement sur le site de l’AIFBD.

Coordinateurs de l’Ecole d’été

Hanae Lrhoul, Professeure Habilité, Esi. Rabat, Maroc

Rania Shaarawy, Responsable de la Coopération Internationale, Bibliotheca Alexandrina, Egypte,

Réjean Savard, PhD Professeur honoraire, EBSI, Montréal

Contact

Lrhoul Hanae hlrhoul@esi.ac.ma