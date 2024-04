Announcement

Argumentaire

L'« écologie » est liée, dans ses développements les plus récents, à la culture, à la politique, au développement territorial et à l'intégration des questions environnementales dans l'organisation sociale, économique et politique. Autrement dit, les méthodes adoptées pour approcher l’espace s’appuient sur la fusion entre l'activité humaine, les écosystèmes, les ressources naturelles et les dynamiques socio-économiques.

Les renouvellements de la pensée et de la pratique écologiques renvoient à l'écosystème et aux valeurs culturelles liées à la relation multidimensionnelle entre la société humaine et son environnement dans des dimensions sociales, historiques et culturelles, aux pratiques des populations autochtones et des groupes locaux comme dans la prise en compte des défis environnementaux actuels, de l'importance des pratiques traditionnelles dans diverses activités organisationnelles, coutumières, agricoles et économiques locales, et de leur rôle dans la préservation et la gestion conjointe de l'espace territorial et de ses ressources.

Ces dernières années, la pensée écologique et sa pratique se sont étendues à divers domaines de l'activité humaine, y compris la politique et l'économie, tels que la démocratie, la gestion communautaire, la répartition équitable des richesses, la production et la consommation industrielle et technologique. Ainsi, l'approche écologique dépasse le cadre environnemental et naturel initial, malgré son importance centrale, pour aborder l'avenir, la survie de l'humanité, les formes de lutte contre la domination, contre la destruction de la communauté humaine et du bien commun, et l'établissement de nouvelles relations avec le territoire pour promouvoir l'appartenance, l'égalité, la solidarité et la cohésion.

Au niveau économique, la notion de l’espace territorial et sa dynamique est devenue importante dans la planification et le développement de la production. Concernant les modèles d'organisation de la vie sociale et de la production, il existe des modèles suivant les aspects des territoires locaux et de leurs données sociales, culturelles et historiques. Cette idée a permis de passer de la définition classique de l’espace territorial comme un "conteneur passif et un simple réceptacle d'activités", à une définition plus large de l’espace de développement socialement organisé, productif et actif. De nombreuses études sur des formes concrètes d'organisation territoriale et de politiques de développement, menées au cours des vingt dernières années, démontrent la présence essentielle de la dimension culturelle au cœur des dynamiques territoriales, et la nécessité de la prendre en considération dans les projets de développement global et durable.

Dans sa relation à la gestion des risques et des catastrophes naturelles et au développement territorial, le sujet devient important, au cours des deux dernières décennies, dans les politiques territoriales et sur les plans de développement, en particulier depuis la tenue de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe à Sendai, au Japon en 2015, et qui s'est conclue par l'adoption d'un plan visant à réduire les risques des catastrophes et à atténuer leurs effets, tels que les effets attendus du changement climatique et des tremblements de terre, et qui a souligné que les premières victimes sont les populations des pays en développement, dont la caractéristique commune est le manque d'infrastructures, des méthodes de gestion appropriées, une planification territoriale, la pauvreté de la population et l'absence des données et des informations. Le plan a également insisté sur la nécessité de mieux reconstruire après les catastrophes et la capacité d'y faire face et d'atténuer leurs dégâts en fournissant les infrastructures dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la préservation du patrimoine culturel... ainsi que les moyens de développer les zones touchées.

À partir de ces considérations, le lien direct entre le culturel, l'écologie, l'ampleur des catastrophes et le développement territorial est certain, Ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes :

Quels sont les fondements de l’approche écologique contemporaine du territoire ?

Quelles sont les fondements et les apports de la vision culturelle amazighe pour le développement territorial, la réalisation de la justice spatiale et sociale et le développement de la dynamique sociale, économique et écologique ?

Quelles politiques et stratégies pour prévenir et gérer les risques des catastrophes naturelles et renforcer la résilience à l’avenir, le cas du séisme d'Al Haouz en 2023, et mettre en place des conceptions efficaces qui intègrent les propriétés culturelles et locales dans la reconstruction, le développement des zones touchées et le développement de l’espace montagnard du Maroc ?

Notre congrès international cherche à aborder ces questions selon les domaines et les axes suivants :

L'axe géographique, économique et environnemental

Histoire, sciences sociales et anthropologie

Culture, éducation, arts et archéologie

L’axe juridique et politique

L’architecture, l’équipement et l’aménagement du territoire

Conditions de soumission

Les propositions de communication et les textes intégraux sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante :ueci.agadir@gmail.com

Le résumé de communication, de 500 à 800 mots, doit être composé des éléments suivants :

le titre de la communication

la problématique à traiter

les résultats escomptés et une brève bibliographie

Il est aussi demandé à l’auteur d’envoyer une notice biographique (100 mots).

Calendrier

15 mai 2024 : délai butoir pour la réception des résumés de communications

25 mai 2024 : réponse du comité scientifique

: réponse du comité scientifique 25 juin 2024 : délai butoir pour la réception du texte intégral et définitif destiné à la publication

: délai butoir pour la réception du texte intégral et définitif destiné à la publication 25/26/27 juillet 2024 : tenue du colloque

L’hébergement et la restauration sont pris en charge par l’Université d’Eté Agadir, et ce durant la tenue du congrés, et les actes de colloque seront publiés ultérieurement par UEA.

Comité scientifique

Rachid El Hahi, Esthétique, Arts et culture, Université internationale, Marrakech

Faouzi Boukhriss, Sociologie et Anthropologie, Université Ibn Tofail, Kénitra

Brahim Fouguig, Sciences Economiques, Université Mohamed ben Abdellah, Fès

Fadma Ait Mous, Sociologie, Université Hasan II, Casablanca

Mohamed Bouchelkha, Géographie rurale, Université Ibn zohr, Agadir

Lhoucine Ihlal, Ingénieur Topographe et Expert en Architecture, Marrakech

Abdelhakim Aboulouz, Sociologie politique, Université Ibn zohr, Agadir

Mohammed Oubihi, Histoire contemporaine, Université Mohamed V, Rabat

Aziz Bentaleb, Etudes environnementales, Ircam, Rabat

Mohamed Belilid, Droit et Sciences politiques, Université d’Été, Agadir

Mohamed Akounad, Littérature et Culture Amazigh, Université d’Été, Agadir

Comité d’organisation