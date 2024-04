Announcement

Présentation

Avec le projet SO PUR, les Presses universitaires de Rennes se sont résolument engagées dans la science ouverte en prônant l'édito-diversité, c'est-à-dire la nécessaire diversité des modèles de diffusion et de financements des ouvrages à même d’assurer la pérennité de structures éditoriales équitables. SO PUR a permis de modifier en profondeur à la fois les pratiques de travail internes aux PUR avec la pleine intégration de la production numérique dans le flux quotidien et l'acculturation des équipes aux enjeux de la science ouverte. SO PUR a aussi permis de consolider les relations avec les partenaires historiques des PUR et le développement de nouveaux partenariats. Les PUR sont désormais parties prenantes de l'écosystème de la science ouverte en France, en Europe et à l'international.

Cette journée d'étude conclusive du projet présentera les résultats marquants de plus de deux ans de travail : une étude d'une ampleur inédite sur l'impact de la diffusion numérique sur les ventes des ouvrages papier ; la mise à jour des modèles contractuels pour mieux encadrer et informer sur les enjeux de la diffusion en libre accès ; un état des lieux de la coopération entre un éditeur de sciences humaines et sociales et un réseau de SCD ; les développements techniques de la filière de production permis par le schéma TEI Commons Publishing OpenEdition.

Programme