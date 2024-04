Colibra - IV congreso internacional de literatura brasileña

En este IV Colibra homenajeamos a Ariano Suassuna (1927-2014) , el dramaturgo, poeta y novelista que fundó en Recife el Movimiento Armorial con el que buscaba impulsar las expresiones artísticas de la cultura popular nordestina. Autor de obras teatrales como Uma Mulher Vestida de Sol (1942), Os Homens de Barro (1949), O Castigo da Soberba (1953), O Auto da Compadecida (1955), O casamento suspeitoso u O homem da vaca e o poder da fortuna (1958), en su faceta de novelista compuso A História de amor de Fernando e Isaura, (1956), O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta (1971) o História d’O Rei Degolado nas caatingas do sertão /Ao sol da Onça Caetana (1976). Como poeta es conocido por O Pasto Incendiado (1945-1970), Ode, (1955) y una antología que se publicó en 1999.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.