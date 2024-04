Mobilités, transferts et circulations au Moyen Âge (Ve-XVe siècle)

Announcement

Argumentaire

Mobilités, transferts et circulations : le triptyque formé par ces termes place d’emblée la réflexion que nous souhaitons mener dans une perspective dynamique – dynamique des structures politiques et administratives, dynamique des mobilités humaines et des infrastructures qu’elles nécessitent, dynamique des motifs et des modèles littéraires qui se diffusent au sein d’aires culturelles et linguistiques connectées.

La mobilité peut d’abord être comprise comme la faculté à se déplacer dans l’espace, à l’instar des mobilités de populations, de marchands ou de pèlerins, chrétiens et musulmans, qui foulent les routes del’Occident et de l’Orient médiévaux. Ces mobilités de personnes sont elles-mêmes à la source de nouvelles circulations : elles génèrent le mouvement économique des marchandises et des flux d’argent, mais aussi la circulation politique et culturelle de tout type d’objets et de documents écrits. En ce sens, la circulation peut aussi s’entendre comme propagation ou diffusion, c’est-à-dire comme l’action de transmettre des éléments culturels, des connaissances ou des techniques nouvelles. Mobilités et circulations sont donc à penser à la fois dans l’espace et dans le temps : elles sont mouvement d’un lieu à un autre en un temps déterminé, mais aussi changement à travers les espaces et les siècles. Les mobilités peuvent donc être à la source de transferts à la fois spatiaux et temporels.

Toutes ces notions nous permettent ainsi de dégager plusieurs axes de réflexion. L’importance des traces du passé, de la source « témoin » pour comprendre les sociétés, les cultures, les littératures médiévales, incite intuitivement à s’intéresser à la mobilité des documents eux-mêmes et aux cultures matérielles : types documentaires, pièces de monnaies, artisanat, reliques, sont autant de témoins des connexions entre les espaces et les cultures médiévales, susceptibles de nous éclairer sur les conditions de production et d’utilisation des objets qui font la vie médiévale. La mobilité des objets nous invite également à prendre en compte les aspects économiques de la circulation des biens : on pense non seulement aux marchands et aux voies de circulation, mais aussi, à un degré d’abstraction plus élevé, aux systèmes de production et aux réseaux de circulation, à des échelles plus ou moins larges, qui se constituent au fil des siècles. La circulation des individus, enfin, éclaire les enjeux symboliques autant que concrets qui motivent et contraignent les déplacements : routes de pèlerinage, circulation du prince dans ses états, contrôle et conquête des territoires...

Le déplacement des hommes et des femmes à cette époque favorise également une grande circulation culturelle qui permet aux histoires les plus intéressantes, universelles ou divertissantes de se diffuser dans le monde médiéval. La mobilité des textes concerne aussi bien le passage de l’oralité à l’écrit que la mise à jour, l’adaptation et la traduction des textes entre langues savantes et vernaculaires.

Cependant, la mobilité des savoirs ne concerne pas que le Moyen Âge en tant que tel : les disciplines de recherche changent aussi de paradigme et « transfèrent » leur modus operandi vers le support numérique. Par conséquent, en conclusion de nos journées d’études, nous vous proposons de réfléchir aux nouveaux outils qui permettent la circulation et l’étude des textes médiévaux en ligne.

Les Journées d'étude des doctorants du CIHAM 2024 sont articulées autour de six axes thématiques principaux : Pratiques et circulations de l'écrit, Les multiples enjeux des mobilités économiques, Pèlerins, exilés, voyageurs : un monde médiéval en mouvement, Des langues en mouvement, Circulation et réécriture des motifs littéraires au Moyen Âge, Transfert littéraire : du support papier au support numérique.

Modalités de contribution

Les propositions de communication, de 500 mots maximum (résumé et titre de la présentation), accompagnées de renseignements pratiques (statut, situation institutionnelle, domaine de recherche) sont à envoyer au format PDF à l’adresse suivante : cihamjournees@gmail.com

avant le 20/05/2024

Comité d'organisation

- Laura Bonanno (Doctorante, Università degli Studi di Torino/Université Lyon 3)

- Julie Bordier (Doctorante, ENS de Lyon/EPHE - PSL)

- Giada Rita Fardella (Doctorante, Université Lyon 2/Università degli Studi di Torino)

- Pauline Gomes (Doctorante, Université Lyon 2/ Università degli Studi di Torino)

- Adrien Lamotte (Doctorant, Université Lyon 2/Université Catholique de Louvain)

- Pierandrea Rigo (Doctorant, Université Lyon 3/Université Savoie Mont Blanc)