Nous avons le plaisir de vous informer que le département de français de la faculté des lettres et des langues de l’université Echahid Hamma Lakhdar d’El-Oued, organise les 25 et 26 novembre 2024 un colloque international hybride relatif à l’évaluation dans le contexte universitaire algérien. L’évaluation demeure une problématique fréquente sur la scène didactico-pédagogique mondiale. Où en sommes-nous actuellement en matière d’évaluation ? Qui évalue qui ? Quel dispositif d’évaluation est adopté au sein des départements de langues ? S’agit-il d’un dispositif imposé par l’institution ?

Les propositions de communication devront comprendre : nom et prénom(s), grade, établissement de rattachement, courriel et le numéro de téléphone, notice bio/bibliographique.

Dans ce sens, nous formulons plusieurs questions, à titre indicatif et non limitatif, et qui tournent autour de cette réflexion :

Dans l’optique d’optimiser l’effet de la réflexion des communicant-e-s, nous mettons en évidence plusieurs pistes. D’abord, une standardisation des concepts est demandée pour dissiper la confusion entre évaluation et notation ; évaluation & contrôle ; connaissances & compétences. En outre, nous traitons la façon dont l’évaluation est mise en œuvre au sein des différentes institutions de l’enseignement supérieur en Algérie et comment la mettre au mieux au service des dispositifs d’enseignement-apprentissage.

Cette classe, appelée aussi société en miniature, a vraiment connu un rapide développement conçu essentiellement sur de nombreux principes variés et fondés sur l’accélération de la mondialisation qu’a connue le monde entier, l’innovation pédagogique constante vécue par les systèmes et le changement sociétal qui caractérise le monde d’aujourd’hui.

Les réflexions conduites dans le cadre de l’enseignement-apprentissage des langues ne cessent de relancer les débats sur les pratiques pédagogiques et didactiques relatives à l’évaluation en classe. L’évaluation dans ce contexte peut être de catégorie quantitative, chiffrée, ciblant la comparaison d’une réalisation à un référent externe standardisé. Elle peut être de catégorie qualitative, mise en mots, visant la contextualisation d’une réalisation par rapport à un référent interne personnalisé et socialisé. (Rispail, 2018 :50)

Hybrid event (on site and online)

