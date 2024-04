Lire et comprendre l’espace algérien

Ces journées d’études en hommage à Marc Côte permettront de dresser un état de l’art sur quelques-unes des grandes problématiques et thématiques que l’illustre géographe avait abordées. Largement ouvertes aux jeunes chercheurs, elles seront surtout une occasion de rencontre, de partage et d’échange entre spécialistes des différentes disciplines des sciences humaines travaillant sur l’espace algérien, son organisation, ses dynamiques et ses mutations.

