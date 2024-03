Abstract

Les rencontres médiévales de Trizay s’adressent depuis plusieurs années à un large public réunissant professionnels de la recherche archéologique et historique et amateurs ou curieux désireux d’en savoir plus sur l’art du Moyen Âge. La journée du samedi 25 mai offre cette année un programme centré autour de la découverte, parfois fortuite, de décors monumentaux, des méthodes qui permettent de les analyser et d’une réflexion sur leur conservation et leur restauration. Y seront évoqués différents exemples de recherches menées sur des décors sculptés, qu’ils soient en pierre ou en stuc, ou de peintures murales.