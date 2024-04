Announcement

Le laboratoire ILLAAC (Interdisciplinarité des Lettres, Langues, Arts et Aires Culturelles) de l'Université de KHENCHELA, organise dans le cadre du PRFU « Discours numériques natifs du web social: pratiques langagières, discursives et interactionnelles en contexte algérien » un colloque national hybride

Date de la tenue du colloque: le 7mai 2024.

Argumentaire

Cela existe donc cela doit s’appliquer ; Une technologie n’a de sens que par les réalisations qu’elle génère

MARQUIS F.-X.

On assiste aujourd’hui à un bouleversement, dans le monde, provoqué par « une myriade de phénomènes » (Holtorf, 2020, p. 24). Fusion, dialogue, et interdisciplinarité sont autant de termes qui s’imposent dans les sociétés contemporaines soumises à des normes de globalisation alliant évolution, innovation et créativité. Toute cette terminologie reflète les nouvelles mutations que subit le monde actuel.

Dans le domaine des sciences du langage, les recherches actuelles s’inscrivant essentiellement dans le domaine de l’analyse du discours numérique ne cessent de s’élargir, et les technologies du Computer-Mediated Discourse (le Discours Médié par Ordinateur) deviennent plus riches, complexes et multimodales (Herring, 2019, p. 48). Elles intègrent, en effet, d’autres sphères disciplinaires dont l’intérêt est loin d’être une simple rencontre, mais il provient d’un fusionnement qui s’avère plus qu’obligatoire si l’on considère les changements des paradigmes du monde actuel, et ce, pour assurer une synergie autour des entités: humain, machine et société.

Dans ce sens, les conceptions traditionnelles sur l’humain, ses comportements et ses conduites sortent du cadre rigide axé sur la notion de centralisation sur le langage en tant que faculté pour s’ouvrir sur un champ de recherche interdisciplinaire, et ce, sous l’impulsion des changements d’un monde « de digitalisation » qui est en plein essor. Il s’agit d’une phase nouvelle qui repose sur la création de « sociétés nouvelles ou sociétés multiformes » (Marquis, 2017, p. 29) régies par une co-construction interdisciplinaire.

Le numérique a, donc, bouleversé l’ordre établi et a redéfini de nouveaux comportements (Ibid., p. 22). Il a permis la création d’un réseau de recherche flexible et ouvert, situé à un carrefour interdisciplinaire perméable, où se rencontrent de nouvelles orientations dans la recherche telles que « le neuromarketing » et « l’intelligence artificielle » qui interviennent largement dans le domaine des neurosciences ou plus précisément dans l’analyse des processus intervenant dans le traitement du langage, sa communication et sa réception. En effet, le cerveau, étant l’élément mobilisateur de tous les comportements, attitudes, décisions, jugements, prédictions, actions et/ou réactions, plaisir et sensation, attire de plus en plus l’attention des chercheurs qui espèrent travailler en leadership interdisciplinaire axé sur l’excellence, l’innovation, l’impression et l’attractivité pour donner, ainsi, lieu à de nouvelles réflexions et appréhensions discutées dans de nouveaux champs de recherche interdisciplinaires et / ou pluridisciplinaires.

L’objectif de ce colloque est double. Il s’agit de décrire la mouvance actuelle dans le développement des recherches en sciences du langage en rapport avec les technologies innovantes, d’un côté, et d’étudier les tendances dans la communication numérique amplement axée sur le neuromarketing, de l’autre côté.

Les contributions attendues pourront se construire autour des axes, non exhaustifs, répondant aux questions suivantes:

¤ Comment les neurosciences (cerveau et cognition: langage, mémoire, conscience, émotion, représentation mentale, etc.) interviennent-elles dans les pratiques de communication numérique? Et comment est-ce qu’elles influencent l’opinion, la décision et les actions d’autrui?

¤ Quelles stratégies (langagières, communicationnelles, sémiotiques, technologiques, etc.) adoptées par les individus, les collectifs, et les professionnels pour persuader et impressionner autrui (un homologue, un consommateur, un apprenant, un professionnel, etc.) sur le web social?

¤ Quels liens établir entre les neurosciences et les autres disciplines (la pédagogie, les sciences de l’éducation, le marketing, l’informatique, etc.)?

Procédure de soumission

Les propositions de communication doivent comporter:

Le nom complet de l’auteur.e, le titre scientifique, et l’affiliation académique.

Le titre de la communication.

L’axe de réflexion;

Un résumé (de 300 à 500 mots).

4 ou 5 mots-clés;

Une bibliographie indicative (de 3 à 5 références pertinentes).

Une notice biographique de l’auteur.e (de 100 à 120 mots) indiquant l’affiliation académique, les publications représentatives, les centres d’intérêt et le courriel.

Les auteur.e.s sont amené.e.s à expliciter les approches théoriques sur lesquelles se fonde leur réflexion, à indiquer l’objectif de leur projet et la méthodologie suivie. Les propositions seront examinées anonymement par deux experts. Elles sont à envoyer à l’adresse suivante: neurosciencesetcommunication@gmail.com

avant le 22 avril 2024

Langues du colloque

français, arabe & anglais.

Publication

Les contributions retenues feront l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif (les normes de rédaction seront ultérieurement communiquées aux auteur.e.s).

Calendrier

Date limite de soumission des propositions: 22 avril 2024

Notification d’acceptation: 28 avril 2024

Colloque: 7 mai 2024

Frais d’inscription

Enseignants-chercheurs: 2000 DA

Doctorants: 1000 DA

Bibliographie

MARQUIS F.-. X. (2017), Société numérique: patrimoine humain ou crime contre l’humanité? Paris: L’Harmattan

HOLTORF C. (2020), Renforcer la résilience culturelle en apprenant à apprécier le changement et la transformation, in: Les futurs humanistes de l’apprentissage: perspectives des chaires UNESCO et des réseaux UNITWIN, Paris: UNESCO

HERRING S. C. (2019), “The coevolution of Computer- Mediated Communication and Computer-Mediated Discourse Analysis”, in: BOU-FRANCH P. and BLITVICH P. G.-C. (Ed.), Analyzing Digital Discourse: New Insights and Future Directions, Switzerland: Palgrave Macmillan

RICE R. and FULLER R. (2013), “Theoretical Perspectives in the Study of Communication and the Internet” in: DUTTON W. (Ed.), The Oxford Handbook of Internet Studies, Oxford: OUP, p. 353-377

Présidente du comité scientifique

Dre Rima Aida HASSANI

Membres du comité scientifique

Pre Razika TAOUTAOU, université d’Oum El Bouaghi

Pre Souad BOUHDJAR, université de Saida

Pre Souheila HEDID, université Constantine 1

Dr Abdelmalek ATAMNA, université de Khenchela

Dre Abla GUEBBAS, ENS-Constantine

Dr Adel LALAOUI, université d’Oum El Bouaghi

Dre Amina SAKER, université d’Oum El Bouaghi

Dr Badreddine LOUCIF, université de Khenchela

Dre Dalila BENHAFSI, université de Khenchela

Dre Fatiha DJEBAILI, université de Khenchela

Dre Ikram Aya BENTOUNSI, université d’Oum El Bouaghi

Dre Ilhem BENSLIMANE, ENS-Constantine

Dre Imen MAGHRAOUI, université Oran 2

Dr Izzeddine ROUBACHE, université de Ghardaia

Dre Kamila OULEBSIR-OUKIL, ENS-Bouzaréah

Dre Khadidja Soumia ZEMMOUCHI, université d’Oum El Bouaghi

Dr Mohamed Cherif AIFOUR, université d’Oum El Bouaghi

Dr Mounir HAMMOUDA, université de Biskra

Dre Naima DEMBRI, ENS-Constantine

Dre Nassima BELAZREG, université de Biskra

Dre Noudjoud BOUKHENNOUFA, université d’Oum El Bouaghi

Dre Rima Aida HASSANI université de Khenchela

Dre Siham ZERARI, université de Biskra

Dre Sara GHAMRI, université de Khenchela

Dre Souad BABA SACI, université Sétif 2

Dre Souad DJOUDI, université Batna 2

Dre Souraya BOUZIDI, université de Khenchela

Dr Tarek BENZEROUAL, université Batna 2

Dr Walid KEFALI, université de Khenchela

Dr Abelkader BOUHIDEL, université Batna 2

Président du comité d’organisation

Dr Walid KEFALI, université de Khenchela

Membres du comité d’organisation