De Serval à Barkhane

Argumentaire

Organisé par l'Institut Pour la Paix et le Sorbonne War Studies, ce colloque international et pluridisciplinaire ouvert au public poursuit deux principaux objectifs. Il vise d’abord à analyser les tenants et aboutissants des opérations Serval puis Barkhane dans cinq pays francophones de la partie occidentale du Sahel. Dans un deuxième temps, et en dépit de l’existence d’une poignée de rapports parlementaires, il interroge l’absence de bilan critique de la part des autorités d’une intervention pourtant présentée comme la plus importante opération militaire outre-mer de la France depuis la guerre d’Algérie.

Le décryptage des ressorts de la présence militaire française comme de son éviction au Sahel sera ainsi l’occasion de replacer les opérations Serval et Barkhane dans la continuité des engagements précédents au sud du Sahara et permettra également d’analyser un sentiment d’échec très largement répandu.

À cette fin, sont conviés des enseignants et des chercheurs venus de divers horizons, disciplines et institutions, spécialistes du Sahel pour les uns, des insurrections djihadistes et de l’histoire militaire de la France pour les autres. Les panels, répartis sur deux jours, traiteront des (Dis)continuités de la présence militaire française en Afrique, de la lutte contre les ‘insurrections djihadistes’ à l’épreuve des réalités locales, de Barkhane vu d’ailleurs et du « domaine réservé » en France. Ces panels seront complétés par deux tables rondes qui réuniront autorités administratives et décideurs politiques.

Programme

Jeudi 25 avril 2024

09h30 - 09h40 Mot d'accueil

Thomas Hippler, Professeur d'Histoire contemporaine, Université de Caen Normandie, Institut Pour la Paix : Favoriser le dialogue entre universitaires et praticiens.

09h40 - 10h00 Introduction

Grégory Daho , Maître de conférences en Science Politique, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Sorbonne War Studies : De la difficulté d'assumer l'échec de Barkhane à l'aune du succès de Serval.

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Directeur de recherche, Institut de Rercherche sur le Développement : « Les interventions militaires françaises au Sahel ont été des succès » : un déni de réalité ?

10h00 - 12h00 (Dis)continuités de la présence militaire française en Afrique

Discutant : Benoît Beucher, Maître de conférences en Histoire contemporaine, Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques

Nathaniel K. Powell , Analyste Afrique, Oxford Analytica, Lancaster University: La logique récurrente des interventions militaires françaises en Afrique et ses suites au Sahel.

Camille Evrard , Historienne, chercheure contractuelle à l'Institut des mondes africains (IMAF): La coopération militaire française au Sahel au regard de l'histoire coloniale : un pas de côté pour la critique des opex ?

Walter Bruyère-Ostells , Professeur d'Histoire contemporaine, Sciences Po Aix : Les opérations spéciales françaises au Sahel de 2013 à 2019.

, Professeur d'Histoire contemporaine, Sciences Po Aix : Les opérations spéciales françaises au Sahel de 2013 à 2019. Bruno Charbonneau, Professeur titulaire au Collège militaire royal de Saint-Jean : Fin des interventions ? Enjeux de coopération internationale post-Barkhane.

14h00 - 16h00 La lutte contre les ‘insurrections djihadistes’ à l'épreuve des réalités locales

Discutant : Jean-Pierre Olivier de Sardan, Directeur de recherche émérite, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Rémi Carayol , Journaliste, co-animateur du site Afrique XXI : De Serval à Barkhane, un aveuglement volontaire.

Vincent Foucher , Chargé de recherche, Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux: Un détour par le Borno : y a-t-il un modèle nigérian de lutte contre le djihadisme ?

Jean-Hervé Jezequel , Directeur du programme Sahel, International Crisis Group: La lutte non-militaire contre les groupes djihadistes : histoire d'un non-objet ?

, Directeur du programme Sahel, International Crisis Group: La lutte non-militaire contre les groupes djihadistes : histoire d'un non-objet ? Issa Saïbou, Doyen de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines, Université de Maroua, Cameroun: Les défis d'une réponse intégrée face à l'autochtonisation du terrorisme : le cas de la région du lac Tchad.

16h15 - 17h30 Table ronde 1 : Représentation parlementaire et politique extérieure

Toutes les formations politiques n’ayant pas répondu à notre invitation, les organisateurs ont préféré annuler cette table ronde plutôt que d’y voir s’y tenir un échange insuffisamment contradictoire et tiennent à présenter leurs excuses aux parlementaires qui ont répondu favorablement.

Vendredi 26 avril 2024

10h00 - 12h00 La fin de Barkhane

Modérateur : Abba Seidik, Rédacteur en chef, Mondafrique

Pierre Boilley , Professeur d'Histoire contemporaine, Institut des Mondes Africains: Serval-Barkhane, visions contrastées dans l’espace malien.

Gille Holder , Chargé de recherche, Institut des Mondes Africains : "Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des gens qui boivent l'eau par les narines !" A propos de la recolonisation du Mali par Barkhane ou comment re-décoloniser par le haut.

Yvan Guichaoua , Senior Lecturer, Brussels School of International Studies : L'interventionnisme français au Sahel : anatomie d'un départ contrarié.

, Senior Lecturer, Brussels School of International Studies : L'interventionnisme français au Sahel : anatomie d'un départ contrarié. Léonardo Villalon, Professeur de Science Politique et Études Africaines, Université́ de Floride, Etats-Unis : Sentiments et positionnements dans un Sahel post-Barkhane.

14h00 - 16h00 Domaine réservé et consensus national de défense

Modératrice : Brigitte Gaïti, Professeur de Science Politique, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique

Antoine Gallard , Doctorant en Science Politique, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique : La "sécurité nationale" ou repenser le domaine réservé du Président.

Thibaud Mulier , Maître de conférences en Droit Public, Centre de Théorie et Analyse du Droit, Université Paris-Nanterre : Notre pays exporte des armes et, nos parlementaires regardent ailleurs. À propos du consensus persistant autour d'un « monopole » gouvernemental.

, Maître de conférences en Droit Public, Centre de Théorie et Analyse du Droit, Université Paris-Nanterre : Notre pays exporte des armes et, nos parlementaires regardent ailleurs. À propos du consensus persistant autour d’un « monopole » gouvernemental. Florent Pouponneau, Professeur de Science Politique, Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication, Université Toulouse Capitole : Ceci n’est pas un échec. Sociologie d’un camouflet diplomatique.

16h15 - 17h30 Table ronde 2 : Acteurs et témoins de la décision et des modalités des interventions militaires

Modératrice : Anna Sylvestre-Treiner, Journaliste au Monde Afrique

Laurent Bigot , Ancien sous directeur pour l'Afrique occidentale, ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères

Didier Castres , Ancien sous chef d'état-major opérations, Etat-major des Armées, ministère des Armées

Hakim Chkam/Tristan Le Lonquer , Département des Opérations, MSF-France

, Département des Opérations, MSF-France Jean-David Naudet, Conseiller auprès du directeur exécutif Innovation, Stratégie, Recherche, Agence Française de Développement

Comité d’organisation