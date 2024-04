Les études de genre à l’université (didactique et recherche)

Announcement

Présentation

EEEG est une université d’été doctorale internationale qui se déroulera du 4 au 7 septembre 2024 à l’Université Paris Nanterre.

S’adressant aux doctorant.es de toutes les disciplines qui souhaitent initier ou approfondir leurs compétences en études de genre, l’EEEG propose une formation interdisciplinaire de quatre jours axés sur l’interaction avec des chercheur.euses reconnu.es au niveau international dans différentes disciplines.

L’EEEG se focalise sur deux Pays, l’Italie et la France ayant, sur ces questions, des expériences et des cultures en même temps proches et différentes. Les échanges prévus permettront de faire ressortir les spécificités et les points en commun, dans les pratiques et les théories. Les travaux, lors des conférences et des ateliers, auront donc une démarche comparée. Les doctorant.es seront invité.es à participer activement et à présenter leurs recherches. Chaque atelier sera animé par deux encadrant.es. Toutes les communications se dérouleront en français.

Objectifs visés :

Offrir aux doctorant.es un panorama de la complexité et de la pluralité des études de genre ;

Suivre les transformations des théories et des catégories critiques à travers le temps, l’espace et les médias ;

Fournir des outils méthodologiques précis aux doctorant.es qui souhaitent intégrer une perspective de genre à leur recherche, quelle que soit leur discipline.

Cette École d’été a donc une visée à la fois scientifique et didactique, et se caractérise par une forte dimension interdisciplinaire et internationale. Le recrutement des participant.es veillera à la diversification des disciplines, des approches et des universités d’appartenance.

Programme prévisionnel

L'écolé d'été aura lieu du 4 au 6 septembre 2024.

4 septembre, matin Présentation de l’EEEG. Présentations des participant.es Conférence plénière : Les féminismes en France et en Italie

4 septembre après-midi Atelier Histoires des féminismes

5 septembre matin Atelier Études de genre et littérature

5 septembre après-midi Atelier Genre, politique et intersectionnalité

6 septembre matin Atelier Corps aux marges

6 septembre après-midi Conférence plénière : Les études Queer Restitution des travaux par les doctorant.es

Encadrant·es

Anna Bellavitis, Université de Rouen

Rachele Borghi, Université Paris Sorbonne

Silvia Contarini, Université Paris Nanterre

Audrey Lasserre, Université Catholique de Louvain

Jamila Mascat, Université d’Utrecht

Ramona Onnis, Univesrité Paris Nanterre

Marta Segarra, Université Paris 8

Nadia Setti, Université Paris 8

Manuela Spinelli, Université Rennes 2

Aurore Turbiau, Université Lyon 2

Modalité d’inscription

Les doctorant.e.s intéressé.e.s à participer devront envoyer au comité scientifique

avant le 7 mai :

Une note bio-bibliographique qui précise, en outre, le sujet de leur thèse et les disciplines mobilisées

Une lettre de candidature qui précise leurs motivations à suivre l’Ecole d’été et les thématiques qu’ielles souhaiteraient présenter lors des ateliers thématiques.

Frais d'inscription

Pas de frais d’inscription

Les repas du midi et les pauses café sont pris en charge par l’organisation.

Les doctorant.e.s nécessitant d’une prise en charge de leur frais de transport sont prié.e.s de l’indiquer dans leur lettre de candidature.

Comité scientifique et d’organisation

Silvia Contarini silvia.contarini@parisnanterre.fr

Ramona Onnis r.onnis@parisnnaterre.fr

Manuela Spinelli manuela.spinelli@univ-rennes2.fr

Comité d’organisation des doctorant·es