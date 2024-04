Abstract

Pour son troisième numéro, la Revue internationale sur l’eau et le développement durable (RIEDD) de l’Association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs (ASPROBIO AGM) propose de s’interroger sur les thématiques : Impacts (ou enjeux) du traitement des eaux sur la santé et développement durable ; Développement durable : Impacts (ou enjeux) du traitement des eaux sur la santé ; Droit de l’eau, droit à l’eau et environnement ; Gestion du stress hydrique. La revue invite par conséquent à explorer et questionner ces thématiques sous tous leurs aspects.