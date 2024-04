Announcement

Présentation

Ce contrat post-doctoral s’insère dans la mise en œuvre du projet ROTAROM17 "Delivering justice on a transnational scale in Europe. The Roman Rota and the enforcement of a legal culture of negotiation (c. 1560-1700) / Rendre la justice en Europe à l’échelle transnationale. La Rote romaine et la promotion d’une culture juridique de la négociation (ERC Grant n° 101096639)", qui a commencé en septembre 2023 et va se poursuivre jusqu’en août 2028.

Ce projet est accueilli par l’Université de Reims Champagne-Ardenne avec pour partenaire principal l’École française de Rome.

ROTAROM17 envisage la Rote romaine, grand tribunal civil de la papauté, comme l’un des outils essentiels de la gouvernance transnationale de l’Église catholique en Europe, du milieu du XVIe à la fin du XVIIe siècle. Il s’agit d’étudier cette institution encore mal connue pour cette période, et de voir comment la jurisprudence de la Rote a contribué à la constitution d’une culture juridique fondée sur la négociation. La Rote romaine, dont les douze juges ou auditeurs agissaient par délégation pontificale, jugeait en appel des causes civiles provenant des diocèses du monde catholique (en fait : d’États catholiques européens) ; elle jugeait aussi les causes civiles des tribunaux séculiers et ecclésiastiques de l’État pontifical. ROTAROM17 est centré sur la dimension transnationale de la Rote et sur sa période de plus fort rayonnement international, des lendemains du concile de Trente à la fin du XVIIe siècle. Conjuguant histoire et histoire du droit, avec une pluralité d’approches (histoire diplomatique, sociale, culturelle, histoire du livre), le projet explore la projection de la Rote sur des terrains précis, en procédant par études de cas. Il met l’accent sur la recherche fondamentale, en reliant les fonds d’archives de la Rote avec un grand nombre de fonds d’archives et de bibliothèques en Europe où la documentation se trouve dispersée.

Parmi les différentes problématiques envisagées (prosopographie des auditeurs, analyse d’affaires traitées par la Rote, impact des décisions prises par ce tribunal), la question de la circulation des décisions de la Rote constitue une porte d’entrée importante dans le questionnement d’ensemble du projet. Comment les décisions sont-elles rendues publiques, en dehors des acteurs d’une affaire instruite par la Rote ? Comment et pourquoi constituer des corpus stabilisés de décisions ? Comment sont-ils diffusés ? Quelle est leur réception ? Ces problématiques interrogent en même temps l’histoire du droit canon et de sa normalisation à l’époque moderne, et ses rapports avec le commerce du livre (imprimeurs, libraires, communautés ecclésiastiques ou civiles concernées par le droit et la jurisprudence canonique).

Dans le cadre de ce contrat, le/la post-doctorant(e) pourra contribuer significativement à l’exploration de la production imprimée des décisions de la Rote, et à la compréhension de ses enjeux et de ses acteurs.

Missions

Après une phase de mise en place d’une méthodologie et du périmètre de recherche envisagé durant ce contrat, la personne recrutée sera amenée à recueillir, analyser et normaliser des données archivistiques, à participer aux travaux de pilotage du projet, et enfin à valoriser ses recherches par les canaux propres au projet ou par d’autres moyens.

Archives Archives d’imprimeurs-libraires en France et en Italie Catalogues de bibliothèques ecclésiastiques ou privées (XVIe-milieu XVIIIe siècle) – France, Italie, Espagne, Allemagne ou Autriche Bibliographie matérielle à partir d’un corpus de recueils de décisions de la Rote Propositions et analyses d’études de cas Contribution à l’ouvrage de synthèse en chantier sur la Rote



Animation de la recherche Participation aux réunions du projet Co-organisation de séances du séminaire Rotarom et/ou d’un événement scientifique Contributions au carnet Hypothèses du projet Association à la direction d’un ou plusieurs mémoires de master 1 et 2 à l’Enssib (Lyon)



Profil recherché

Le candidat ou la candidate est titulaire d’un doctorat en histoire, ou en histoire du droit (pour d’autres spécialités, nous contacter avant candidature) – ou bien la thèse doit être soutenue avant le 15 septembre 2024.

Il est familier des problématiques et des outils de l’histoire du livre et des bibliothèques (bibliographie matérielle, travail sur catalogues anciens, exploitation des ressources catalographiques internationales actuelles).

Il maîtrise le latin.

La pratique de l’anglais appréciable, ainsi que de l’italien.

Conditions d'emploi et de rémunération

Rémunération : selon la grille de rémunération de l’établissement et de l’expérience du ou de la candidat.e.

Date de prise de poste : 1 er octobre 2024

Durée du contrat : un an renouvelable une fois

Type de contrat : CDD à 100% en qualité de chercheur post-doctorant

Employeur : URCA

Localisation : Lyon

Mobilité : des déplacements (archives ou événements scientifiques) sont à prévoir en France, en Italie et en Espagne, éventuellement en Allemagne ou Autriche.

Conditions de candidature

Le dossier de candidature devra compter :

un CV (indiquant les compétences linguistiques)

la copie du diplôme de doctorat ou attestation de réussite

un extrait de la thèse et/ou une publication significative

Si le candidat doit soutenir sa thèse entre mai et septembre, une lettre de recommandation de son directeur de thèse est indispensable.

Le dossier doit être envoyé au Dr. Jair Santos à l’adresse rotarom@efrome.it et à Fabienne Henryot (fabienne.henryot@enssib.fr) sous format .pdf.

Contacts : Isabelle Poutrin (poutrin@univ-reims.fr) / Fabienne Henryot (fabienne.henryot@enssib.fr)

Calendrier

Réception des candidatures jusqu’au 15 mai dernier délai

dernier délai Examen des candidatures : juin

Entretien avec les candidats pressentis : fin juin

Notification aux candidats : début juillet 2024

Prise de poste : 1er octobre 2024.

Conditions de sélection

Les candidatures seront examinées par Isabelle Poutrin (Université de Reims-Champagne-Ardenne), Jaïr Santos (Ecole Française de Rome) et Fabienne Henryot (Enssib, IHRIM).