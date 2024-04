Traduction et intelligence artificielle

Announcement

Colloque International organisé par L'Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction et le Laboratoire de Traduction, Terminologie, Lexicographie

Les 12 et 13 Novembre 2024

Argumentaire

L’activité traduisante s’est développée au rythme du cycle temporel soumis aux lois du développement et du changement, passant du format traditionnel manuscrit, puis dactylographié, ensuite quasi-automatique et enfin automatique, notamment la Traduction Assistée par ordinateur (TAO) via des logiciels conçus pour servir de mémoires de traduction. Toutefois, l’apparition de la traduction alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA), ne cesse de susciter de multiples questions sur l’avenir du métier de la traduction.

Il va sans dire que la traduction, ne peut en aucun cas être réduite à une simple opération de transfert entre deux langues, elle demeure toutefois, une opération complexe, englobant, à la fois, la compréhension dans la langue source et une reddition du sens dans la langue cible.

Assurément, la langue est porteuse de manifestations de l’environnement et de la culture ambiante. Aussi serait-il opportun de s’interroger sur les atouts et limites des opérations de l’IA quant au passage d’une langue à une autre et d’un construit culturel à un autre et si un jour la machine pourrait réellement remplacer le traducteur. En effet, il s’avère difficile de prévoir l’avenir de la traduction sous l’emprise de l’IA. Néanmoins, il serait plutôt judicieux de s’interroger sur les programmes de formation des futurs traducteurs.

Il est bien évident qu’il n’est plus suffisant de se suffire aux méthodes traditionnelles dans le cadre des cursus de formation des traducteurs, qui visent, d’ailleurs, à doter les apprentis- traducteurs de compétences générales, en l’occurrence, la compétence traductologique, communicative et numérique. Ainsi, il est nécessaire d’initier les étudiants à l’utilisation des applications de l’IA de manière à en maitriser le fonctionnement. Toutefois, les questions du « quand » et du « comment » demeurent intéressantes du fait que l’opération de la traduction se subdivise en deux étapes. Une première étape consistant en la compréhension du texte source et ensuite une seconde consistant en la reformulation du même texte dans la langue cible.

Cela nous amène à nous interroger sur le fonctionnement de la traduction alimentée par l’IA, notamment la question de la réduction des deux opérations consécutives en traduction, en une seule opération grâce aux applications sémantiques et génératives dont elle est dotée.Si tel est le cas, serait-il envisageable de concevoir une troisième étape, à savoir la révision, laquelle sera forcément assurée par le traducteur. Dans ce cas, si la traduction alimentée par l’IA représente une compétence générale, quelles seraient les habiletés (Skills) visées par les formateurs en traduction ? serait-ce alors une évaluation de la qualité de la traduction ou une révision de la traduction ?

Par ailleurs, il serait pertinent de s’interroger sur la capacité de l’IA à élaborer des dictionnaires qu’ils soient monolingues, bilingues, généraux ou spécialisées, outils combien nécessaires à l’activité traduisante, basée sur l’Intelligence Humaine (IH).

Aussi, dans le même sens d’idées, dans quelle mesure l’IA pourrait-il améliorer les corporatextuels destinés à la compilation des dictionnaires ? Et quel sera l’apport d’une telle approche sur les entrées des dictionnaires ?

En vue d’apporter des réponses à ces questions ponctuelles, le Laboratoire Traduction, Terminologie et Lexicographie (LTTL)affilié à l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction de Tanger (ESRFT) organise un colloque international, où se donneront rendez-vous d’éminents experts et universitaires du Royaume du Maroc et de l’étranger en vue projeter la lumière sur le rôle de l’IA dans la formation des traducteurs, à travers les axes ci-après :

Axes de recherche

La traduction alimentée par l’IA et la traduction basée sur l’IH : approche comparative ;

Le Rôle de l’IA dans la formation des futurs traducteurs ;

L’enseignement de la langue arabe pour des objectifs de traduction, via l’usage des applications de l’IA ;

L’utilisation des applications de l’IA pour confectionner des dictionnaires de traduction ;

L’IA et l’éthique de la traduction

Modalités de soumission

Les propositions de communication (300 à 500 mots) seront rédigées en arabe, en français et en anglais au format.doc(x). Elles mentionneront l’axe choisi, le titre de la communication, le nom et le prénom et l’affiliation ainsi que 5 mots-clés.

Elles sont à faire parvenir pour une évaluation en double aveugle via le formulaire suivant : https://ptt.esrft.ma/soumission.php

avant le 15 Juin 2024

Calendrier

Date butoir de soumission des propositions

15 Juin 2024

Notifications aux participant.e.s

30 Juin 2024

Dates de la manifestation

12 et 13 Novembre 2024

Coordinateurs du colloque

Pr. Naoufal El Bakali, Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction- Tanger (Maroc)

Pr. Mohammed Mediouni, Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction- Tanger (Maroc)

Comité d’organisation

Mohammed El Quessar, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Ismail Melouki, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Karima Yahyaoui, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Mohammed Mediouni, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Hayat Naji, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Keltoum Derfoufi, Faculté des sciences et techniques, Tanger (Maroc)

Naoufal El Bakali, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Hanane Lamsahel, École Supérieure Roi Fahd de Traduction, Tanger (Maroc)

Comité scientifique