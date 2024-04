Décoloniser la pensée : regards autochtones

Announcement

Présentation

Depuis la perspective décoloniale, la conquête des sociétés et cultures de celle qui est aujourd’hui appelée « Amérique latine » a donné lieu à la Colonialité du Pouvoir Mondial, soit la constitution d’un ordre mondial aboutissant à un pouvoir global qui articule toute la planète, autour notamment d’hiérarchies globales inter-connectées autour des traités du colonisateur : un homme blanc, européen, capitaliste, militaire, chrétien, patriarche, hétérosexuel (Quijano 1992; Grosfoguel 2007; Blanco et Teixeira Delgado 2021). Si le début de ce processus a provoqué une « brutale concentration de ressources du monde », au bénéfice et sous le contrôle d’une minorité Européenne, de ses classes dominantes en particulier, cette dynamique ne s’est pas inversée aujourd’hui (Quijano 1992) . Le bloc impérial s’est étendu depuis vers leurs descendants euro-nord-américains, le Japon, la Russie et la Chine, en entraînant la multiplication des crises de ce pouvoir, à l’exemple du réchauffement climatique, en produisant une re-concentration du contrôle du pouvoir, au détriment notamment des peuples exploités et dominés de l’Amérique Latine et de l’Afrique (Quijano 1992; 2020; 1999) Anibal Quijano et Edward Saïd ont démontré que le fondement de la domination mondiale occidentale relève de la production d’un Autre, tant l’Orient que l’Extrême Occident, « rendu subalterne, dont l’humanité est dépendante de la position historique et épistémologique d’une Europe illustrée, qui, au moment de son expansion, apporte la civilisation aux peuples pré-modernes » (Nogueira 2021, 14). Ramon Blanco et Ana Cristina Teixeira Delgado montrent que la cristallisation de la colonialité du pouvoir international repose sur le rapport entre le Moi Européen et l’Autre Amérindien, soit l’Autre absolu de la Modernité (Blanco et Teixeira Delgado 2021). Par quels aspects cette architecture de pouvoir prend forme et comment la démanteler ? Le séminaire « Décoloniser la pensée : regards autochtones » part des théories postcoloniales et décoloniales en vue de constituer un espace de convergence des pensée et luttes avec l’Autre radical contre lequel la Modernité s’est construite : l’ « Amérindien ». Mais il est souhaité d’aller au-delà, en invitant à intervenir aux séances du séminaire des répresentant.e.s des peuples autochtones du monde, dans la mesure du possible. La persistance de l’imagerie des peuples autochtones dans les Amériques a constitué, selon Anibal Quijano, le socle d’une utopie de réciprocité, de solidarité et de démocratie directe. En considérant la quasi destruction des peuples autochtones pour soumettre l’ensemble des populations de planète sous l’architecture du pouvoir et de la raison moderne (Quijano 1999), la co-construction d’un monde avec la vision politique des peuples autochtones est ainsi susceptible de constituer l’alternative radicale envisagée.

Programme

22 avril 2024, 18h-20h, Salle d’Histoire

Intervenant : Mairu Hakuwi Kuady (peuple Iny – Karajá), doctorant en Droit à l’université de Brasilia et à l’université Paris 8.

Titre de l’intervention : “A presença e a participação dos povos indígenas na política nacional brasileira e no cenário internacional” (La présence et la participation des peuples autochtones dans la politique nationale brésilienne et dans la scène internationale).

Biographie : Autochtone du peuple Iny – Karajá, Mairu Hakuwi Kuady est licencié en Relations internationales à l’université fédérale du Tocantins, où il a participé au Programme d’éducation tutorial – Conectando Saberes (PET) [en connectant les savoirs]. Membre de l’Observatoire des droits et politiques pour les peuples autochtones à l’UnB (OBIND), il a également intégré le Programme de Développement de Leaders Noir(e)s et Autochtones, étant également boursier du Indigenous Fellowship Programe (ACNUDH), chercheur à l’Institut de Politiques relationnelles et Armazém Memória, au Centre de Référence Virtuelle Autochtone. Il est diplômé d’un Master en Droit à l’UnB et se trouve actuellement en mobilité à l’université Paris 8 dans le cadre du Programme Guatá en tant que chercheur. Il a été coordinateur du projet Ilha do Bananal+ auprès des peuples Iny Karajá, Javaé e Awã e professeur bénévole d’Inyrybè, langue maternelle du peuple Iny Karajá.

13 mai 2024, 18h-20h, Salle Simone Weil

Titre de l’intervention : « Diálogos com seres mais que humanos: cosmologia indígena no enfrentamento à colonização » (Dialogues avec des êtres plus-que-humains : cosmologie autochtone dans la confrontation à la colonisation).

Intervenante : Adriana Fernandes Carajá (Korã) (peuple Karirí-Sapuyá), doctorante en Anthropologie à l’université fédérale du Minas Gerais (Brésil) et à l’université Paris 8.

Biographie : Chamane du peuple Karirí-Sapuyá. Étudiante en doctorat en Anthropologie Sociale (PPGAn / UFMG et Bourse Guatá / Université Paris 8). Master au Programme de Promotion de Santé et Prévention de la Violence (Faculté de Santé / université fédérale du Minas Gerais – UFMG), licence en Soins Infirmiers. Centrée aux études anthropologie, militante active dans la lutte autochtone, les questions de genre, santé, famille et maternité. Intégrante de l’Observatoire des Politiques et Soins en Santé de l’UFMG au Brésil. Développe en ce moment des recherches sur les articulations entre les Études Féministes, les Études de Genre et l’Ethnologie Autochtone. Expérience dans le domaine de l’Anthropologie, emphase en Ethnologie Autochtone, surtout sur les thèmes : identité ethnique, dynamiques territoriales, flux culturels, performance et rituels, présence autochtone dans des contextes urbains, actions publiques, droit autochtone et santé autochtone.

Organisation

Soutenu par la Chaire Géopolitique du Risque, le Centre Cavaillès et la République des Savoirs, le Séminaire est co-organisé par Willy Ramos Delvalle (doctorant en science politique à l’École normale supérieure–PSL) et Lissa Lincoln (Associate Professor, American University of Paris, membre associé République des Savoirs (PhilOfr) ).

Contacts

willy.ramos.delvalle@ens.psl.eu

llincoln@aup.edu

Références