Programme « Réseaux et terrains » du CIERA

Announcement

Le programme « Réseaux et terrains » a pour objectif de soutenir des programmes de formation interdisciplinaires à et par la recherche. Le dossier de candidature est d’un format raisonnable, et les coopérations ainsi créées ont vocation à favoriser la gestation de projets de plus grande ampleur et, surtout, à promouvoir l’inscription des mastérant.e.s, doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s dans les réseaux de coopération scientifique au sein de l’espace franco-germanique.

Principes d’attribution

Cet appel s’adresse à des collectifs de chercheur.e.s et enseignant.e.s -chercheur·es portant un programme d’une durée maximale de deux ans.

Les projets doivent associer des partenaires établis en France et dans l’espace germanophone. Ceux qui portent sur l'aire germanophone, soit comme terrain soit comme objet, seront privilégiés.

La démarche interdisciplinaire doit sous-tendre les projets, soit en s’incarnant au sein de l’équipe, soit en étant démontrée à travers une réflexion sur la plus-value qu’entraîne l’implication de différentes méthodes et traditions scientifiques.

Le programme encourage l’innovation dans les dispositifs pédagogiques ainsi que dans les approches théoriques. Le CIERA valorisera les programmes pédagogiques associant de manière explicite des mastérant.e.s et doctorant.e.s.

Mastérant.e.s et/ou doctorant.e.s doivent être activement intégré.e.s dans la mise en œuvre du projet. La collaboration étroite entre différentes générations de chercheuses et chercheurs représente un des objectifs essentiels du CIERA.

Le programme « Réseaux et terrains » permet le soutien de formats parmi ceux énumérés ci-dessous :

séminaires collectifs (Blockseminare)

journée d’étude ou atelier

séjour de recherche collectif pour mastérant.e.s et/ou doctorant.e.s

colloque

Le programme pourra s'inscrire dans l'une des formules suivantes :

un format court d’une durée maximale d’une année universitaire, qui vise l’émergence d’un groupe de recherche ou la réalisation d’un programme pédagogique audacieux.

d’une durée maximale d’une année universitaire, qui vise l’émergence d’un groupe de recherche ou la réalisation d’un programme pédagogique audacieux. un format long d’une durée maximale de deux ans, insistant sur la nécessité de rencontres régulières au sein d’un groupe de recherche.

Conditions d'éligibilité

Pour les deux formats

La candidature doit être portée par des personnels statutaires d’un établissement membre du GIP CIERA. Les personnels CNRS souhaitant candidater devront être affectés à un laboratoire de recherche hébergé par un établissement membre. Parmi les membres de l'équipe organisatrice peuvent figurer des chercheurs non titulaires (en particulier post-doctorants). Le financement est géré par un établissement membre.

L’inscription dans le Répertoire du CIERA est une condition préalable à la candidature.

Le soutien accordé par le CIERA porte sur un programme comportant différentes manifestations. Le programme n’est pas destiné à financer exclusivement un colloque ou une journée d’études.

Les éventuels voyages d’études doivent comprendre une dimension de recherche explicite.

Une convention sera établie entre l’établissement de rattachement du porteur du projet et le CIERA, précisant les modalités de soutien du CIERA ainsi que les conditions d’évaluation du programme.

Une période de carence d’un an doit être respectée entre la clôture d’un programme déjà soutenu par le CIERA et une nouvelle candidature « Réseaux et terrains »

Le soutien accordé par le CIERA ne pourra porter ni sur des publications à venir ni sur des dépenses de personnel. Des aides à publication peuvent être sollicitées auprès du CIERA une fois le projet achevé.

Un rapport scientifique et financier des activités doit être transmis au CIERA une fois le projet achevé, selon le formulaire annexé à la convention.

Les candidat.e.s sont invité.e.s à faire part de leur projet aux membres du comité de pilotage représentant leur établissement au sein du CIERA.

Programme court

Les projets doivent prévoir une mobilité des participant.e.s qui s’inscrit dans une perspective de formation à et par la recherche.

Les projets retenus bénéficient d’un soutien financier du CIERA à hauteur maximale de 5 000 €. Ce soutien est déterminé en fonction du programme et du budget présenté. La demande ou l’obtention de financements complémentaires n’est pas une condition de recevabilité du dossier.

Programme long

Le soutien accordé par le CIERA porte sur un programme de différentes manifestations développant un programme de recherche ou de formation à et par la recherche.

Les projets retenus bénéficient d’un soutien financier du CIERA à hauteur de 10 000 €, représentant 60 % maximum du budget total. Ce soutien est déterminé en fonction du programme et du budget présenté. Il est nécessaire de faire apparaître dans le budget prévisionnel la contribution financière du laboratoire ou de l’établissement de rattachement et des autres partenaires du projet.

L’attribution des crédits par le CIERA se fera par étapes, en fonction de la réalisation effective du programme.

Modalités de candidature

Connectez-vous ou créez votre compte sur le Répertoire du CIERA et complétez votre profil pour l’année universitaire en cours sans oublier d’indiquer vos coordonnées.

Jusqu'au 26 mai 2024 à 23h59, dépôt du projet, avec un programme et un budget précis (formulaire à télécharger sur le site) en un seul document PDF via le bouton « candidatez » sur cette page. Le projet est adressé au directeur du CIERA, Nicolas Hubé.

à 23h59, dépôt du projet, avec un programme et un budget précis (formulaire à télécharger sur le site) en un seul document PDF via le bouton « candidatez » sur cette page. Le projet est adressé au directeur du CIERA, Nicolas Hubé. Les projets seront examinés mi-juin par le comité de pilotage du CIERA. Les résultats seront rapidement communiqués aux candidats.

Comité de sélection

Aballea Marion

Banoun Bernard

Bretschneider Falk

Briatte Anne-Laure

Brugière-Zeiss Danielle

Capitant David

Cerovic Masha

Covindassamy Mandana

Craveri Marta

Droit Emmanuel

Faure Nathalie

Fertikh Karim

Galland-Szymkowiak Mildred

Garner Guillaume

Godard Simon

Goldblum Sonia

Guillon Laurence

Halpern Charlotte

Hamez Grégory

Hubé Nicolas

Lagrange Evelyne

Laporte Antoine

Lebeau Christine

Lozac'h Valérie

Lühr Viktoria Sophie

Mailänder Elissa

Marcowitz Reiner

Maurer Catherine

Moussaoui Nedjma

Rieber Audrey

Schick Sébastien

Schlagdenhauffen Régis

Werner Michael

Contact

Valentin Boyer valentin.boyer@sorbonne-universite.fr