Saint-Exupéry : la fabrique des héros

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers & CNRS

6, 7 et 8 novembre 2024

Argumentaire

La plupart des sociétés ont eu besoin de héros ou d’héroïnes : personnages légendaires, défenseurs acharnés d’une cause, explorateurs, sages, guerriers… Ils ou elles répondent en premier lieu à l’appel de l’aventure. Ces personnages peuvent être ridicules, grotesques, ou parés de toutes les vertus morales et physiques. Certains sont repoussant et maléfiques, mais la plupart exercent une sorte de fascination bénéfique et jouent le rôle de guide ou de modèle. Parfois ils sont décrits comme des hommes ou des femmes providentiels, capables d’insuffler de l’espoir et une vision du monde, de déjouer tous les périls, de réparer les injustices. En effet, s’il existe des héros mythiques ou légendaires, d’autres, beaucoup plus humains, faits de chair et de sang et dont l’existence est restituée par eux-mêmes ou des témoignages, apparaissent plus proches et permettent plus aisément de s’identifier à eux. Le plus souvent, c’est malgré eux qu’ils sont entrainés dans des aventures hasardeuses et semées d’obstacles. Nul doute que la production de héros ou d’héroïnes correspond à une nécessité.

Les héros ne meurent jamais, a-t-on proclamé à plusieurs reprises, du moins ils connaissent une postérité qui n’est pas partagée par le commun des mortels. Ils ou elles deviennent des figures encensées, patrimonialisées, donnant lieu à des cérémonies, des fictions livresques, dramatiques, graphiques, télévisuelles, cinématographiques…

Antoine de Saint-Exupéry est l’un d’eux. Son existence regorge de péripéties. La vie aventureuse, mais aussi engagée, de Saint-Exupéry conduisent à sa disparition en Méditerranée le 31 juillet 1944. Déjà, en 1927, dans une lettre adressée à sa mère il écrivait de Dakar, comme si de rien n’était : « Le voyage s’est bien passé à part une panne et l’avion écrasé dans le désert. Un camarade est venu nous reprendre… ». Plus tard, en décembre 1935, et l’épisode est resté célèbre, même si dans Terres des hommes seules quelques lignes lui sont consacrées, aux commandes d’un avion Caudron Simoun, ayant quitté Benghazi avec son mécanicien, André Prévot, il s’écrase dans le désert. Par son entremise, le personnage de l’aviateur occupe depuis 1926 une des toutes premières places. Courrier sud (1929), Vol de nuit (1931) donnent de l’épaisseur et de l’humanité au monde de l’aviation tout en le consacrant écrivain.

Nombre d’écrivains n’ont pas connu une vie romanesque. Leurs aventures se limitent aux murs d’un bureau et à la page posée sur une table ou à l’écran d’un ordinateur, voire d’une tablette. D’autres ont connu une vie tumultueuse comme Joseph Kessel qui a enquêté sur La croix du sud, l’avion de Jean Mermoz, abimé en mer en 1936 ou comme Blaise Cendrars, auteur du Monde entier au cœur du monde, publiée en 1958, mais composé pour une grande partie dans les années 1920.

Saint-Exupéry a aussi inventé des personnages de fiction comme Le Petit prince, véritable géant de papier. C’est un héros qui s’apparente à la fois à ceux rencontrés dans les contes de fée ou les mythes. Il semble avoir fait la conquête de l’immortalité. Héros romanesque, véritable star de papier décliné de toutes les façons. Le livre est traduit dans le monde entier et les tirages apparaissent incroyables.

Pour mieux cerner la construction du personnage du héros, quatre entrées ont été plus particulièrement retenues :

Le héros écrivain.

Dans une lettre publiée 11 juin 1910, il écrit : « Je me suis fait un stylographe » et en effet Saint-Exupéry a rédigé des carnets, publiés en grande partie, mais aussi nombre de lettres. Il est aussi un véritable journaliste : Terre des Hommes est plus un recueil de reportages qu’un roman.

Il est couronné par de nombreux prix (Femina, l’Académie française…).

Le héros aventurier.

De nombreux espaces ont été parcourus : le Chili, le Paraguay, le Brésil, l’Argentine, Saigon, l’Égypte… Reportages, documentaires et récits graphiques ont multiplié les descriptions et les visuels.

Les héros de papier dans les récits de Saint Exupéry.

Dans le Petit prince, l’Astronome turc, le serpent ou le baobab peuvent apparaître comme des avatars héroïques. Il convient de ne pas oublier que l’auteur de Vol de nuit a aussi produit une œuvre dessinée qui reste méconnue.

Le héros tragique

Saint-Exupéry connait un destin tragique et le traitement médiatique, bien avant sa disparition, dès les années 1930, en a fait un héros « d’une seule pièce », presque canonisée, par la suite. Il conviendra de s’interroger sur la postérité d’Antoine de Saint-Exupéry devenu icône mondialisée.

Modalités de contribution

Les propositions de communications (1500 signes) accompagnées d’une courte bio/biblio (500 signes) sont à faire parvenir à l’adresse suivante : frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr

avant le 13 mai.

Le retour des expertises aura lieu le 7 juin.

Les organisateurs du colloque prennent en charge les nuitées, les repas, les frais d’inscription et la publication des actes sous la forme d’un véritable livre.

Comité d’organisation

Barbara Blanquet, Frédéric Chauvaud, Thierry Olive, Sylvie Sap

Comité scientifique

Léon Dubois (artiste visuel), Anne-Cécile Guilbard (UP), Sybille Lajus (UP), Jean-Philippe Martin (CIBDI), François Robinet (UVSQY), Alexandre Tanase (Succession Saint Exupéry–d'Agay)