Musicien et pianiste européen : Amédée Méreaux, son œuvre et son temps

Qui se souvient aujourd’hui d’Amédée Méreaux ? L’homme et le musicien n’ont certes pas totalement disparu de la mémoire de Rouen, où une petite rue éloignée du centre-ville porte encore aujourd’hui son nom. Néanmoins, cet artiste n’évoque aujourd'hui plus grand chose. Pourtant, Amédée Méreaux (1802-1874) est une personnalité importante du monde musical à l’époque de Berlioz. Rouennais, Méreaux ne l’est que d’adoption : né et formé à Paris et issu d’une famille de musiciens, Méreaux s’installe à Rouen en 1832 après plusieurs tournées françaises et européennes.

Le pianiste-concertiste croise à Londres le chemin de la Malibran ou de Chopin. Le compositeur et arrangeur voisine avec les grands noms du temps (Auber, Boieldieu, Berlioz, Liszt, Meyerbeer, Rossini ou Thomas) et montre un intérêt précoce pour Wagner. L’organisateur de concerts joue un rôle intéressant dans la redécouverte de la musique ancienne, en organisant des concerts historiques entre 1840 et 1844, et en dirigeant la collection Les Clavecinistes dans les années 1860. Le pédagogue aux nombreux élèves signe un recueil de soixante études pour piano, adopté par l’Institut, le Conservatoire de Paris et le conservatoire de Bruxelles.

Proche de Flaubert, il préside l’Académie des sciences, belles lettres et arts de cette ville (1865) et pilote le concours orphéonique régional de Rouen à l’époque où il est décoré de la Légion d’honneur (1868). Enfin, Méreaux dirige la chronique musicale au Journal de Rouen à partir de 1841, et ce jusqu’à sa mort, tout en collaborant au Ménestrel et au Moniteur universel.

Au terme de la première journée, un récital pour piano dont le programme est constitué de plusieurs œuvres d’Amédée Méreaux sera offert par les élèves de la classe de piano de Christine Marchais du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

Lundi 13 mai

9h30 Accueil

10h Introduction

Associations, filiations

Présidence : Joann Élart

10h30 Hervé Audéon (CNRS / IReMus), Amédée Méreaux et l’Association des artistes musiciens

11h Étienne Jardin (Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française), “Élève de” : Méreau et les filiations pédagogiques

11h30 Discussion

12h Déjeuner

Au concert

Présidence : Étienne Jardin

14h Joann Élart (université de Rouen Normandie / GRHIS), Un virtuose à Rouen : Méreaux et les concerts de musique vocale et instrumentale

14h30 Frédéric Guérin et les étudiants de L2 du département de musicologie de l’université de Rouen Normandie Cyrielle Brochard, Maxime Coquisart, Capucine Mortreux, Quentin Mourgues, Quentin Romet, Mathieu Sta, Méreaux dans le portail Dezède : critique et concerts historiques

15h Discussion

15h15 Pause

Compositions

Présidence : Frédéric Guérin

15h30 Christian Lorandin (École française de piano), Les Études opus 63 d’Amédée Méreaux, une somme de toutes les difficultés pianistiques ?

16h Mark Everist (University of Southampton), « Un caractère tout à fait classique » : les transcriptions d'Amédée Méreaux et la dette envers le passé

16h30 Discussion

16h45 Pause et installation

17h Concert des élèves des classes de piano du Conservatoire à Rayonnement régional de Rouen

Coordination : Christine Marchais

Mardi 14 mai

9h30 Accueil

Critique musicale

Présidence : Mark Everist

10h Frédéric Guérin (université de Rouen Normandie) Voir et entendre au théâtre des Arts de Rouen : Méreaux et le paysage théâtral de son temps

10h30 Patrick Taïeb (université Paul Valéry Montpellier 3 / IRCL) De la "forte chanteuse" à la "mezzo soprano" : le point de vue de Méreaux sur la définition des emplois en son temps

11h Sabine Le Hir (EPHE / Saprat) Amédée Méreaux et la question wagnérienne : une position originale entre avant-gardisme et conservatisme

11h30 Discussion

11h45 Déjeuner

13h30 Flânerie au Cimetière monumental

Regards vers le passé

Présidence : Vasco Zara (université de Rouen Normandie / CÉRÉdI)

15h Maxime Maugé-Renaünt (université Toulouse Jean Jaurès / LLA CREATIS) « Le beau est la splendeur du vrai » : philosophie et connaissance de la musique dans les écrits d’Amédée Méreaux (1802-1874)

15h30 Benjamin Frouin (IHRIM) Deux éditions que tout oppose ? Les Clavecinistes d'Amédée Méreaux face au Trésor des pianistes de Louise et Aristide Farrenc

16h Discussion et conclusions

Responsables scientifiques

Joann Élart

Frédéric Guérin

